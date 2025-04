La sorpresa de dos vecinos de Valladolid mientras paseaban a sus perros: “No era una piedra labrada”

Nadie podía imaginar, y menos los protagonistas de esta historia, que una tarde habitual de paseo con los perros por el Cerro de las Contiendas, terminase conviertiéndose en un hallazgo arqueológico histórico para Valladolid. Javier Rueda y Marcos Benito nos han contado en Mediodía COPE Valladolid cómo ha sido el proceso de ver un objeto que les llamó la atención, a que les confirmen que eran dos colmillos de mastodonte de hace 16-12 millones de años.

No era la primera vez que Javier se se fijaba en estos restos, la primera vez que los vio fue hace casi 4 años “ yo lo había visto ya hace un tiempo atrás pero de aquello que bueno pues parece que es un fósil pero no lo di importancia porque no estaba muy claro y posteriormente en octubre del 23 pues lo volví a ver y ya decidí saber que era”. En ese momento Marcos se fue a casa a por material para empezar a escavar y saber lo que podía ser ese objeto. “Coincidimos en que en que no era una piedra labrada de forma natural así de cualquier manera o qué podía ser alguna talla... entonces subí con un piolet y un cepillo para ver si esa forma que parecía ovalada era cilíndrica del todo”. Cuando el objeto empezó a ser desenterrado las dudas de los protagonistas empezaron a disiparse “el cilindro pues era bastante considerable entonces sí que pensé que podría ser no sé un por lo menos un cuerno sí efectivamente cuando este marco se escarbó y ya no tenía duda de que podía ser un elefante”.

Y ¿qué se hace cuando descubres un colmillo? Pues eso se preguntó Javier que al día siguiente “ no sabía dónde acudir porque una cosa así no se hace todos los días, ¿dónde aviso que encontramos? pregunté a la policía me mandaron ir a la consejería y allí me dieron unos teléfonos... y hasta que coincidió ya me puse con uno de los teléfonos que me dijo: te voy a mandar a un arqueólogo y efectivamente quedé con él, fuimos allí un arqueólogo y un arqueóloga y entonces descubrieron aquello que había movido Marcos... y vieron que sí que era un colmillo y me dijeron no así con estas palabras: es un colmillo o una defensa de de un animal, no me dijeron más pero vamos es que era blanco y en botella”

LA EXCAVACIÓN

Ante el riesgo de deterioro, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta movilizó una excavación arqueológica de urgencia. Los trabajos, que contaban con un plazo de tres meses, no pudieron iniciarse hasta marzo debido a las condiciones meteorológicas.

La intervención consistió en la apertura de una cata de cinco por dos metros, permitiendo la recuperación de las dos defensas completas, junto a algunos elementos dentarios. Los expertos apuntan que, por el contexto geomorfológico, este hallazgo posee un valor científico y divulgativo de primer orden ya que el mastodonte al que pertenecían los restos habría vivido entre el Orleaniense Superior y el Astaraciense Inferior, es decir, dentro del periodo terciario.

Una vez recuperados, los restos han sido trasladados al Museo Provincial de Valladolid, donde serán sometidos a un proceso de consolidación mediante contramoldes para preservar su integridad pétrea. Además, si el estado de los colmillos lo permite, serán expuestos próximamente para su contemplación pública, acercando así este fascinante fragmento de la prehistoria a todos los ciudadanos.

Un gran descubrimiento sin duda para ellos y para toda la ciudad. Según Javier “para mí concretamente es un orgullo el saber que eso va a estar custodiado ahora y que nadie nadie va a tocarlo por ahí... antes de empezar los arqueólogos a excavar paseábamos por allí con otro matrimonio y fuera de esa subida encontré otro trozo bueno o lo que sea... que puede que estén desperdigados por allí” quien sabe si se seguirán descubriendo restos por esta ubicación de Valladolid.