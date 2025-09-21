Estos son los servicios gratuitos en Valladolid durante este lunes

Roberto Riol, jefe del Centro de Movilidad Urbana, cuenta en COPE cómo se van a gestionar los servicios gratuitos este lunes en Valladolid

La Semana Europea de la Movilidad culmina este lunes con el Día Sin Coche. Durante casi una semana la ciudad ha tenido una programación con multitud de actividades y talleres de sensibilización bajo el lema ‘¡Movilidad para todas las personas!’, con el objetivo de fomentar una movilidad urbana más sostenible, segura, inclusiva y accesible para toda la ciudadanía.

Más de 50 actividades dirigidas a toda la ciudadanía. El tema de este año se centra en garantizar que todas las personas puedan acceder a un transporte sostenible, sin importar su ingreso, ubicación, género o capacidades. Muchas personas enfrentan desafíos como el alto costo o la falta de opciones de transporte que limitan su acceso a empleos, educación y servicios esenciales; conociéndose como pobreza del transporte.

La campaña de este año pone el foco en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la promoción de medios de transporte sostenibles como el autobús urbano de AUVASA, la bicicleta pública BIKI, el servicio PARKIBICI, así como en la concienciación sobre seguridad vial y la participación ciudadana.

Servicios gratuitos en valladolid

Si este lunes necesitas coger un autobús, utilizar una bicicleta o guardar la tuya en un parking para bicis tienes que saber que estos servicios son gratuitos.

“Lo que pretende es fomentar un modo de desplazamiento diferente en función de las necesidades de cada usuario. Evidentemente no se trata de eliminar de raíz el uso del vehículo privado sino que seamos eficientes y utilicemos de forma racional nuestro coche, que utilicemos el modo de desplazamiento, que sea más eficiente para cada uno de los usos que vayamos a hacer”, argumentaba Roberto Riol, jefe del Centro de Movilidad Urbana, el uso de la bicicleta en la ciudad.

Aparcamientos disuasorios gratis

Si tienes que coger el coche por el centro de la ciudad este lunes, hay restricciones desde las 10:00 horas hasta las 22:00 horas en el centro de la ciudad, la delimitada como Zona de Bajas Emisiones en vigor desde el me de julio.

El jefe del Centro de Movilidad Urbana nos ha explicado en COPE que hay algunas excepciones para acceder a la zona restringida como vehículos con tarjeta para personas con Movilidad reducida, emergencias, vehículos de residentes, vehículos eléctricos y gas. Además, tienen acceso permitido los de transporte colectivo (BUS y TAXIS), bicicletas.

Además, durante todo el día los aparcamientos disuasorios urbanos serán gratuitos, y gracias a la colaboración de la Universidad de Valladolid se procederá a la apertura gratuita al uso general de los estacionamientos universitarios ubicados en el Campus Miguel Delibes y Prado de la Magdalena.

Riol contaba en Mediodía COPE que para solventar los problemas que puedan tener los conductores por no poder acceder tampoco a los estacionamientos subterráneos de rotación con accesos ubicados en el interior del perímetro restringido. Hay aparcamientos disuasorios alternativos en la periferia.

“Tanto el de la Feria de Muestras como el de las Moreras, Reyes Católicos, Paseo del Renacimiento, calle la Vía. Pueden servir como alternativa para evitar el tener que llegar a los aparcamientos ubicados dentro del perímetro de la zona de las emisiones”.