Estas son las alternativas para evitar los cortes de la VA-20

Se anuncian nuevos corte de tráfico en Valladolid, en la VA-20 por obras de humanización que afectarán a partir de hoy al tramo comprendido entre la Carretera de Soria y la Carretera de Villabáñez, hasta las 15.00 de la tarde, aunque se mantendrá durante todo el fin de semana el corte entre la Carretera de Villabáñez y la Carretera de Renedo, y a partir del próximo lunes 25 a las 9.30 horas de la mañana entre la Carretera de Renedo y el Camino del Cementerio, incluido el enlace situado en el Paseo de Juan Carlos I.

las alternativas

Para el corte previsto para hoy pasadas, las 15.00 horas de la tarde, entre la Carretera de Villabáñez y la Carretera de Renedo, que se prolongará todo el fin de semana, la Policía Municipal de Valladolid recomienda circular por la calle Villabáñez hasta el Paseo de Juan Carlos I y salir a la Carretera de Renedo para decidir hacia dónde se va. Y para el corte que dará comienzo a las 9.30 de la mañana del próximo lunes 25, entre la Carretera de Renedo y el Camino del Cementerio, la Policía Municipal ofrece como alternativa circular por la calle paralela al Paseo de Juan Carlos I para volver a acceder a lo que a cada conductor le convenga.

El corte de tráfico entre la Carretera de Renedo y el Camino del Cementerio que tiene previsto empezar el próximo lunes 25 a las 9.30 horas de la mañana no cuenta aún con una duración determinada, por lo que se prolongará según las necesidades de las propias obras de humanización, y la Policía Local de Valladolid se encargará de informar de su finalización cuando la empresa adjudicataria de las obras se lo comunique. Por parte de la Policía Municipal se pide a los conductores que planifiquen sus desplazamientos, y respetar la señalización provisional de las zonas afectadas por las obras.