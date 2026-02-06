Comparsa 'La condená' - Cuartos de final
Cádiz - Publicado el
1 min lectura43:07 min escucha
Temas relacionados
"Ábalos dijo que ir al Supremo en el furgón de la Guardia Civil era incómodo... Con todo esto, José, si cumples, será más placentero"
Ángel Expósito
Lo último
Comparsa 'La condená' - Cuartos de final
43:07 min
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h