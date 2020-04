Renovar la promesa en un Martes Santo sin encuentro ni peregrinación

Si hay una salida procesional concurrida en la Semana Santa de Valladolid, esa es la de 'Nuestra Señora de Las Angustias' en la tarde noche del Martes Santo.

Pero este año las velas no iluminarán los capirotes de terciopelo azul turquí y la calle que flanquea al Teatro Calderón por su izquierda, la que lleva el nombre del escultor Alonso Berruguete, no se convertirá en un improvisado graderío donde se agolpan los fieles para ver salir de la Iglesia Penitencial del mismo nombre a la imagen coronada. Este año la Virgen no se encontrará con su hijo, camino del calvario, ante la fachada del Palacio de Santa Cruz, rebautizada para la ocasión como Calle de la Amargura.

Para David Martín, mayordomo de 'Nuestra Señora de las Angustias', es un día "duro". Con este hubieran sido tres los años en los que sobre sus hombros habría recaído "tener preparado el paso" y "dirigir" su transitar por la calle, así como "confeccionar" en tandas a los hermanos comisarios de la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de Las Angustias dispuestos a portar la imagen. Que en un día como hoy suelen ser "bastantes".

En su caso, además, aún se está recuperando de "uno de los recuerdos más difíciles que tengo en estos días". Ese momento, según ha relatado a su paso por Mediodía COPE Valladolid, es el de la bajada de la Virgen de su camarín al altar mayor, un momento de "muchos nervios" donde "los hermanos tocamos a la Virgen con nuestras manos" y que se ha tenido que conformar con rememorar a través de un vídeo compartido en las redes sociales de las que la Cofradía se servirá también esta noche para, a partir de las 20:45 horas, la hora prefijada ya en el programa oficial de la Semana Santa, hacer que nuevamente se encuentren, este año de manera virtual, madre e hijo.

La renovación de una promesa renovada

"Si guardamos silencio que Dios nos lo premie y si no, que nos lo demande". Es la promesa que llevan pronunciando durante 55 años los cofrades de la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna.

Este año, sin embargo, y sin Procesión General de la Sagrada Pasión del Redentor durante la que guardar silencio en la tarde del Viernes Santo, se han visto obligados a reformularla.

Y es que no habrá peregrinar hacia la Basílica Nacional de la Gran Promesa, ni repicar de la campana portada a hombros a doble varal. Pero sí se comprometerán desde sus casas y a través de YouTube, a partir de las 10:30, al "silencio en la oración en nuestras vidas", según ha explicado a COPE su presidente, Pedro Miñarro.