Renedo de Esgueva se planta ante el despliegue de dos nuevas plantas solares y cuestiona el interés público

Renovables sí, pero no. En Renedo de Esgueva, Valladolid, no están dispuestos a dar carta blanca a los huertos solares. En este municipio de unos 4.000 vecinos, ya hay 164 hectáreas con plantas solares y en el camino se ha quedado el proyecto que lidera el grupo Ríos Renovables para levantar placas de transformación de energía solar e otras 86 hectáreas. No es un macroproyecto, pero para la Asociación Defensa Valle Esgueva es suficiente con lo que ya hay instalado. Creen que el interés público, aunque reconocen las bondades de la energía renovable. “No está justificada la ubicación”, explica en COPE Helena Sánchez Reyes , la portavoz de la Asociación Defensa Valle Esgueva.

Ríos Renovables, una multinacional con solera en el mercado de las renovables, nacida en el 1989 y con una fuerte implantación en la comunidad, ha puesto sus ojos en Renedo de Esgueva. Su compromiso va más allá de levantar dos plantas solares (con capacidad degenerar 35MW). Incluye crear allí la sede autonómica de la compañía, una decisión que conllevaría la creación de 100 puestos de trabajo con un compromiso con la formación y la contratación local.

? Desde el año 2004, fecha de conexión de nuestra primera planta #solar#fotovoltaica, en #RíosRenovables hemos construido y puesto en marcha más de 80 MW en España y 50 MW en Italia, gracias a una inversión de 2,5 millones de euros en I+D+i.https://t.co/thJ5gQFD5Rpic.twitter.com/wqJmdhaC8Z — RiosRenovablesGroup (@RiosGroup) May 24, 2023

La multinacional defiende el interés público de este proyecto en el que ha empeñado casi 4 años en completar el grueso de la tramitación y que, en última instancia, se ha topado con la negativa del Ayuntamiento en pleno y de la asociación vecinal. El visto bueno hubiera supuesto de entrada que el Ayuntamiento ingrese 900.000 euros en concepto de licencia de obra, a los que habría que añadir 100.000 euros cada año, durante las próximas cuatro décadas, por los impuestos municipales del IBI e IAE. “Con ese dinero se pueden hacer muchas cosas, un centro de mayores, de día, un polideportivo, un polígono industrial...”, comenta en COPE Felipe Enrique, director de Ríos Renovables Group, quien además se pregunta: ¿si eso no es público?

En los tribunales

Los intereses de implantación de Ríos Renovables se han topado con la negativa del Ayuntamiento que decidió el pasado mes de noviembre por unanimidad denegar la licencia municipal en suelo rústico. Esto permitiría un uso excepcional que la asociación vecinal no termina de ver. Intereses contrapuestos que han desembocado en los tribunales. “El último recurso era la vía judicial”, explica Felipe Enrique quien argumenta: “la instalación cumple con todos los requisitos”. Entiende que el Ayuntamiento ha cedido a la presión vecinal.

La asociación se personará en la causa con el propósito de defender el grueso de las alegaciones que presentaron ante el consistorio. Un movimiento vecinal que además promovió una iniciativa popular con la adhesión en solo un fin de semana de 1.000 vecinos, empadronados y mayores de edad.

Una de las razones (aunque no la única) por la que nos oponemos al despliegue masivo, desordenado y sin control de las macroinstalaciones renovables son los efectos que van a tener sobre la biodiversidadhttps://t.co/pQCny26yLU — Defensa Valle Esgueva (@EsguevaValle) May 3, 2023

Un equilibrio de intereses sobre el que tendrán que pronunciarse los tribunales.





