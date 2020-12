¿Qué días se podrá entrar y salir de Castilla y León esta Navidad?

El cierre perimetral de Castilla y León permanecerá en vigor, al menos, hasta el 10 de enero del próximo año. Sin embargo, en esta nueva prórroga la Junta ha considerado excepciones para facilitar los reencuentros familiares en Navidad.

Ministerio y consejeros de Sanidad acordaron en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud permitir la movilidad entre comunidades autónomas del 23 de diciembre al 6 de enero. Pero: ¿qué días estará permitido el tránsito de personas con destino u origen en Castilla y León?

El Gobierno autonómico abrirá las fronteras de la Comunidad a familiares y allegados en tres fases. Una primera, del 23 al 26 de diciembre, coincidiendo con las celebraciones de Nochebuena y Navidad. Una segunda, al llegar la Nochevieja, del 30 de diciembre al 2 de enero. Y una tercera, en la Noche de Reyes, del 5 al 6 de enero.

Solo en estos tres períodos estará permitida la movilidad con Castilla y León. Fuera de estas fechas no se podrá entrar ni salir, pero sí permanecer en Castilla y León. Lo explicaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea: "Mientras uno esté en su domicilio esos días y no esté moviéndose, no hay problema". "De hecho", ha añadido Igea, "es casi más segura una permanencia larga (en el lugar de destino) que una corta".

En cuanto al toque de queda, su hora de inicio únicamente se retrasará a las 01:30 horas en Nochebuena y Nochevieja. El resto de días mantendrá su horario habitual: entre las 22:00 y las 06:00 horas.