Puente anuncia en COPE que Salamanca recuperará la cuarta frecuencia “en el corto plazo”

La cuarta frecuencia ferroviaria entre Salamanca y Madrid “se va a resolver en el corto plazo”. Todo apunta a que a partir del mes de julio cuando concluya la fesa de ampliación de la estación madrileña de Chamartín. Así lo ha anunciado a Herrera en COPE el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha puntualizado que la llegada de los nuevos Talgo ha permtido recolocar el material, de modo que “los salmantinos tendrán muy pronto muy buenas noticias”. Admite que se podría recuperar antes, pero están condicionadas por las obras en Chamartín.

Este viernes se anunciarán las nuevas frecuencias que no sólo beneficiarán a Salamanca sino a otras once comunidades autónomas. “Podremos optar a la ampliación de algunas frecuencias que no estaban operativas. Espero que las obras cumplan con los plazos y en julio tendremos recuperado todos los tráficos y alguna frecuencia más”, ha apostillado el minsitro.

Abonos y precios AVE

Sobre la política de precios, el ministro de Transportes ha señalado en Herrera en COPE que las cifras de usuarios del AVE demuestras que es un medio que funciona y recurrente. En febrero de 2024 creció el número de viajeros un 36%. “Los trenes van llenos, lo que necestamos en ampliar la oferta porque la la demanda es alta”, ha señalado.

No cree que los precios sean un problema. Hasta diciembre se ofrecen los abonos para el transporte con descuentos hasta el 75% en el caso de Castilla y León. Sin embarho estos abonos dependerán de la negociación presupuestaria, aunque ya avanza: “La inversión del Estado debe ser en frecuencias, en puntualidad, no tanto en el billete, para ofrecer un servicio de calidad”.