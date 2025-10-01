La Policía Nacional captura al preso de la cárcel de Villanubla (Valladolid) casi ocho meses después de la fuga

Han pasado casi ocho meses desde que burlara varios controles de seguridad. Te hablo de Ángel Benito Moreno, el preso fugado el pasado mes de febrero de la cárcel de Villanubla donde cumplía una condena de 28 años por delitos relacionados con el narcotráfico y el blanqueo de capitales. La Policía Nacional ha arrestado al narcotraficante de 47 años, perteneciente al clan de los Hilarios de Plasencia. Tras el rastreo, la Policía lograba dar con él en el entorno de Madrid.

Antes de su fuga, instituciones penitenciarias ya barajaba el traslado de otra cárcel, de manera que es probable que no regrese a la prisión de Valladolid. Jacinto Canales, subdelegado del gobierno de Valladolid, ha explicado, antes de la huida, “ya estaba previsto que al preso los trasladasen de cárcel por las características del preso”.

Al ahora detenido le quedaban 20 años de condena en Villanubla donde se enfrentaba a varios delitos, entre ellos, el blanqueo de capitales, delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) y falsedad documental. Delitos en en los reincidía, dado que había sido detenido en varias ocasiones, la primera se remonta a 2006 cuando tenía sólo 20 años.

Historial de una fuga

Burló varios controles de seguridad y, todo parece indicar, que se fugó de la cárcel de Villanubla, Valladolid, oculta en un petate de otro interno que salía de la prisión con un permiso. El fugado es un narcotraficante, al que le quedaban 20 años de condena, protegido por una red que podría haber comprado voluntades en el interior de la prisión. Esto podría haber facilitado la salida sin que nadie se percatase hasta el viernes, cuando se realizó el recuento de reclusos.

A pesar de que el fugado se saltó cuatro controles, el subdelegado del gobierno en Valladolid, Jacinto Canales no puso en duda el sistema de seguridad de la prisión. “Podría haber fallos humanos, que parece evidente que los ha habido, pero eso no quiere decir que el sistema y los protocolos sean incorrectos y sí que no se han aplicado correctamente y con el rigor”.

Instituciones Penitenciarias confirmaba el relevo de Carlos Blanco al frente de la dirección de la prisión de Villanubla (Valladolid) 20 días después de la fuga del preso.