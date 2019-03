Pilar Vicente, segunda renuncia en Ciudadanos tras la victoria de Igea en las primarias

Las primarias de Ciudadanos en Castilla y León se cobran una segunda víctima tras la reciente renuncia de Pablo Yáñez a todos sus cargos orgánicos. En una comparecencia en la que no ha admitido preguntas, la actual portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar Vicente, ha anunciado que no repetirá como candidata en las elecciones municipales del 26 de mayo.

Una decisión "personal y muy, muy, muy meditada" de no presentarse como candidata en las próximas citas electorales. "He vivido cuatro años apasionantes y he tenido el honor, el increible honor, de servir a los vallisoletanos y he trabajado sin descanso para estar a la altura de este reto". Vicente ha agradecido a su equipo el trabajo gracias al que se han conseguido "medidas reales que mejoran la vida de los vecinos de la provincia", y se ha felicitado porque aún "siendo muy poquitos hemos logrado grandes cosas".

La portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento y la diputación, celebra "haber conseguido medidas sociales, facilidades para los emprendedores, ayudas a colectivos que necesitaban respuestas. Hemos sabido llegar al acuerdo y a la vez ser una oposición seria y vigilante con quienes gobiernan", sentencia.

Pilar Vicente volverá a la empresa privada cuando finalice el presente mandato.