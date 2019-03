Francisco Igea se impone, finalmente, a Silvia Clemente en las primarias y será el candidato de Ciudadanos

El diputado por Valladolid, Francisco Igea, se ha impuesto finalmente en el proceso de primarias a la ex 'popular' Silvia Clemente y será el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

Así se desprende del dictamen de la Comisión de Garantías y Valores, según han confirmado fuentes de la formación naranja a COPE. Igea había impugnado el proceso de primarias en el que se había proclamado vencedora, por un estrecho margen de 35 votos, a Silvia Clemente y en el que el equipo del diputado por Valladolid había detectado irregularidades.

En rueda de prensa, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha confirmado que el sistema de votación telemática detectó el pasado sábado 82 votos nulos. Tras rehacer el recuento, Francisco Igea ha sido elegido como candidato con 526 votos, el 51 por ciento de los votos emitidos. Y Silvia Clemente cae hasta el segundo puesto, con 479 y un 47 por ciento de respaldo de los afiliados.

El aparato del partido, que durante el proceso de primarias arropó por medio del propio Villegas y del diputado Juan Carlos Girauta, que asistió al cierre de una campaña de la que Clemente apartó a los periodistas por voluntad propia, cierra filas ahora en torno a Igea. Villegas, quien ha felicitado a la ex presidenta de las Cortes y ex afiliada del Partido Popular por alcanzar el segundo puesto, ha advertido que el diputado por Valladolid es el candidato “de todos” y no ofrece lugar a dudas de que la formación naranja estará detrás de ese “objetivo común” que es alcanzar la Presidencia de la Junta de Castilla y León con una candidatura encabezada por Francisco Igea.