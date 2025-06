Un paciente con bulimia en Valladolid explica cómo fue su proceso: “Ponerle nombre”

Marco Manrique tiene 37 años y fue diagnosticado de bulimia nerviosa. Siempre “tenía en mente” perder peso y adelgazar. Fue saltando de profesional en profesional sin conseguir su objetivo. Mientras seguía teniendo una mala relación con la comida. Hasta que llegó un momento que el problema iba más allá. “Yo necesito a lo mejor un psicólogo que me ayude a lidiar con estos sentimientos que me provoca la comida con estos atracones que me doy”, nos lo ha contado Marco en Herrera en COPE.

Aunque todavía no tiene el alta terapéutica, asegura que ahora se siente mucho mejor que hace años, sobre todo gracias al apoyo de la Asociación Castellano-Leonesa de Ayuda a Familiares y Enfermos de Bulimia y Anorexia (Aclafeba) , que incluso le ayudó a encontrar el diagnostico. “Yo he sufrido muchísimo por cómo me veía. Ahora no me termino de ver del todo bien bueno también está eso de que todavía no tengo el alta, pero vamos estoy infinitamente más a gusto con mi cuerpo y siendo yo que antaño”.

Empezar ese proceso eso ya es un alivio" Marco Manrique Paciente de bulimia nerviosa

Agradece el apoyo que ha recibido para poder salir porque, asegura, alejarse de este tipo de trastornos es imposible hacerlo solo. “Yo creo que lo tendríamos que tener todos meridianamente es que con ayuda de profesionales pues ir avanzando. En Aclafeba, lo que hacemos es abordar el problema desde desde muchos ángulos, tenemos terapias con una nutricionista, con la psicóloga, un psiquiatra y también trabajamos con terapias de grupo y con las familias”.

Anima a quienes estén en su misma situación a que den el paso. “En ese momento tienes muchos pensamientos que te genera la propia enfermedad para protegerse a sí misma, porque ella quiere seguir como hasta ahora. Desde el momento en el que empiezas a tratarte ya estás mejor porque simplemente el ponerle un nombre a lo que te pasa, el encauzar, el encaminarte y el empezar ese proceso eso ya es un alivio y un paso tan grande que merece la pena hacerlo”, nos contaba en COPE.

El apoyo de Aclafeba a los pacientes

Una preocupación excesiva por el peso o no sentirte bien al ver tu cuerpo, vinculado a alternaciones en la alimentación pueden ser señales de alerta sobre un Trastorno de la Conducta Alimentaria, entre ellos la anorexia y la bulimia. Desde la Asociación Castellano y leonesa de Bulimia y Anorexia ayudan a familiares y pacientes a afrontarlo. En 26 años han atendido a más de 3.500 personas. 8 de cada 10 eran mujeres, pero están detectando que cada vez hay más hombre que padecen este trastorno 2 de cada 10 hombres.

Vinda González, coordinadora del Área de Prevención en Aclaceba, ha explicado en Mediodía COPE a qué se debe ese descenso. ”La educación familiar respecto a la alimentación y al concepto de peso pero también a la importancia que como sociedad damos muchas veces a todo esto y a los efectos que hay actualmente sobre los canales de belleza, que muchas veces nos imponen. A esa mayor exposición sobre todo a esa exposición exagerada a través de las nuevas tecnologías”, argumentaba.