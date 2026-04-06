La moda de Valladolid presume de cantera en su gran cita anual

La Semana de la Moda de Valladolid (MOVA) alcanza su decimonovena edición consolidada como el gran escaparate del comercio local de moda y complementos. El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) acogerá los días 7 y 8 de abril los desfiles de 40 establecimientos que mostrarán las tendencias de la nueva temporada.

Talento 100% vallisoletano

Organizada por la Agrupación Vallisoletana de Comercio (AVADECO) y con dirección de Tamayo Agencia, la pasarela mantiene su esencia como un proyecto construido con talento, empresas y profesionales vallisoletanos. La espectacular puesta en escena estará coordinada por Ángel Tamayo, mientras que la música en directo correrá a cargo del DJ vallisoletano Óscar de Rivera.

La presentación de esta XIX edición en el Ayuntamiento de Valladolid ha contado con la participación del concejal de Comercio, Víctor Martín; el nuevo presidente de AVADECO, Jaime Ercilla, y el director de MOVA, Ángel Tamayo. Al acto también han asistido la modelo vallisoletana Lucía Huidobro y la cantante Ani Queen, colaboradora en la selección de modelos.

➡️ El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, @martinvictorvox, ha participado en la presentación de la XIX Semana de la Moda - MOVA Primavera-Verano 2026.



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Las tendencias de la primavera-verano 2026

Las propuestas que se verán sobre la pasarela avanzan una temporada marcada por la ligereza de los tejidos, el protagonismo del color con tonos vibrantes y el regreso de siluetas fluidas. Ganan fuerza los estampados, especialmente los florales y geométricos, y los complementos se consolidan como elementos protagonistas del look.

Con una veintena de firmas por jornada, MOVA vuelve a mostrar la diversidad de estilos del comercio local, desde propuestas clásicas a tendencias contemporáneas, moda urbana, infantil o de ceremonia.

El evento se consolida como una herramienta clave para visibilizar el comercio de Valladolid, generar actividad económica y reforzar la identidad de la ciudad a través de la moda. El formato trasciende el desfile para convertirse en una experiencia completa que conecta las tendencias directamente con el consumidor.