Logroño se rinde a la poesía con un festival que une a poetas consagrados y nuevas voces: 'Logroño poético' reivindica su espacio en el mapa cultural

La lectura sigue creciendo como actividad de ocio en España, una tendencia especialmente notable entre los jóvenes. Según el último Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros, casi el 70% de la población mayor de 14 años lee libros, y un 66% lo hace por placer. La Rioja destaca en este panorama, situándose entre las cinco comunidades autónomas con más lectores, ya que dos de cada tres riojanos se consideran lectores habituales. Además, el informe desmiente el mito de que "los jóvenes no leen", puesto que la franja de edad de 16 a 24 años es la más lectora, alcanzando casi el 80%.

Aunque la novela se mantiene como la opción preferida, la poesía, considerada un género minoritario con un 1,2% de lectores, vive un notable repunte. Este resurgir está impulsado en gran medida por las redes sociales, la poesía joven y autores contemporáneos con gran éxito de ventas. Consciente de esta realidad, el Ayuntamiento de Logroño ha decidido potenciar este género literario a través de una ambiciosa propuesta cultural que busca consolidar a la ciudad como un referente en el panorama poético nacional.

Logroño poético: una apuesta consolidada

La capital riojana acoge la segunda edición de Logroño poético, una iniciativa que regresa con una programación más amplia, diversa y abierta a todos los públicos. La concejala de Cultura, Rosa Fernández, ha explicado que, tras la "buena aceptación" del año pasado, espera que el interés vaya "en aumento". Fernández ha destacado que los lectores de poesía son "muy, muy fieles" y ha abordado el temor que algunas personas sienten hacia el género: "A la poesía no se acerca la gente por ese temor a no entenderla".

La poesía más que entenderla, lo que tiene que hacer es moverte por dentro, es sentirla" Rosa Fernández Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Logroño

Frente a esta barrera, la concejala defiende una aproximación más emocional. "La poesía yo creo que más que entenderla, lo que tiene que hacer es es moverte por dentro, es sentirla", ha afirmado. En su opinión, en estos "tiempos de prisas e inmediatez", la gente busca el "recogimiento y la soledad que la poesía y ese encuentro en nosotros mismos nos da". Por ello, el consistorio ha apostado decididamente por un festival con recitales, música y encuentros para todos los públicos.

Un relevo generacional como eje central

Uno de los objetivos principales del festival es garantizar el relevo generacional. "Tengo una preocupación como concejala, y es que haya un relevo generacional", ha confesado Fernández. La programación está diseñada para atraer a todos los públicos, combinando la presencia de "los veteranos, los que saben también, pero los jóvenes vienen pisando fuerte". Este encuentro es, para la concejala, la temática principal del ciclo.

Si hay una temática en esta programación es ese relevo generacional y ese encuentro entre los que han sido y los que van a ser" Rosa Fernández Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Logroño

El festival, que se celebrará del 18 al 26 de abril, utilizará diversos espacios de la ciudad como el Centro de la Cultura del Rioja (CCR), la Gota de Leche y la Biblioteca Rafael Azcona. Con esta iniciativa, Logroño busca posicionarse en el mapa cultural español como una ciudad "dinámica y culturalmente muy activa". El cartel incluye a figuras consagradas como Luis Antonio de Villena y Lorenzo Oliván, junto a poetas locales como Begoña Abad de la Parte y nuevas promesas como Mario Obrero, un "influencer de la poesía".

Para atraer a las nuevas generaciones, el festival incorpora nuevos formatos adaptados al siglo XXI, como los podcasts. "El caso es que se acerquen a la poesía", ha señalado Fernández, comparándolo con la importancia de consolidar el hábito de la lectura desde joven. El ciclo arrancará el 18 de abril en el CCR con un "Diálogo entre generaciones" protagonizado por Villena y Oliván. Toda la información detallada del programa se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de Logroño.