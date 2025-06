El Ministerio de Óscar Puente indemniza a un Guardia Civil de Valladolid por el mal estado de la A 6: “No se podía haber evitado”

Insuficiencia respiratoria, problemas en las cervicales, en las articulaciones...son las secuelas que le han dejado a Agustín Asensio el accidente que sufrió cuando conducía estando de servicio una moto de la Guardia Civil de Valladolid. Nos situamos en el 10 de abril de 2020. En la A 6, tramo de Villardefrades, localidad vallisoletana. Llueve. Agustín pierde el control de la moto por una señal repintada cuando la normativa establece eliminar el material existente. De no ser así, el accidente no se hubiera producido. Fue un accidente considerado grave que implicó que los servicios sanitarios tuvieran que intervenir con carácter de urgencia en el mismo lugar. Se perforó un pulmón y los servicios sanitarios tuvieron que operarlo allí mismo durante casi tres largas horas.

El accidente no se podía haber evitado, según el informe de los expertos, a pesar de la pericia de Agustín con 40 años de experiencia y una hoja de servicios impecable. “Esa caída, según los expertos que redactaron el informe, no se podía haber evitado, la Audiencia Nacional lo expone así cuando estima mi recurso, porque estaba repintada la señal”, señala en Herrera en COPE. Agustín indica que ese repintado crea un grosor en la superficie “y con un poquito de agua, deslizó el neumático delantero y me tiró al suelo”.

Indemnización del Ministerio de Transportes

Agustín ha ganado el litigio con el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente que tendrá que indemnizarlo con 104.000 euros por haber incumplido sus obligaciones de conservar y mantener las carreteras abiertas a la circulación en condiciones. “Yo lo dije siempre que mi culpa no había sido”, ha comentado. Expone su experiencia, “he estado en momentos muy difíciles, en los que ha tenido que maniobrar, pero no ha tenido otros accidentes. “Un accidente es un accidente, pero a 80, hoy día, siento hasta vergüenza”, ha lamentado.

El accidente de Agustín fue considerado grave, tuvo suerte, pero a la lista de siniestros de agentes en servicio hay que añadir la muerte de Juan Luis Vara Lorenzo, de 42 años, experimentado motorista de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, perdió la vida el 11 de mayo de 2019 cuando abría paso al pelotón formado por doscientos ciclistas que participaban en el III Trofeo Villa de Mojados cuando enfilaban la última vuelta. Cuatro años antes, en mayo de 2016, otro motorista de Tráfico de la Guardia Civil moría en la mimas autovía.