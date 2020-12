Los primeros vacunados frente a la COVID-19 en Castilla y León, en “perfectas” condiciones un día después

La Residencia Santa Eugenia recupera la calma un día después de ser el foco de todas las miradas al convertirse sus 82 usuarios el pasado domingo en las primeras personas en ser vacunadas frente a la COVID-19 en Castilla y León.

Este acontecimiento ha sido aún tema de conversación a la hora del desayuno, ha explicado a COPE el primero de los residentes en recibir el pinchazo, Áureo López. Cumplidas ya las primeras 24 horas desde que le fuera suministrada la primera dosis de la vacuna de Pfizer, apenas siente "una pequeña molestia" que no calificaría como dolor. "Se nota un poco al subir el brazo", explica. Aunque desconoce si se le ha enrojecido la zona donde pendetró la aguja porque "no lo he mirado".

Es la tónica general. A su paso por Herrera en COPE Valladolid, la directora de la Fundación Benéfica Monedero, propietaria de la Residencia, ha confirmado que todos los vacunados se encuentran "en perfectas condiciones". Los efectos secundarios observados hasta el momento están cursando en forma "muy leve". Apenas algún episodio de malestar. "Nada importante", ha sentenciado Amada de Salas.

Para De Salas ha sido, además, una "alegría" haber conseguido que tanto los usuarios como los trabajadores de la Residencia al completo decidieran ponerse la vacuna. Hubo dos empleados que mostraron dudas, pero finalmente firmaron las autorizaciones. Y no duda de que ese "efecto llamada" se producirá en lo sucesivo ante un proceso de vacunación que "va a cambiar la perspectiva para bien". "Sin lugar a dudas", remata la directora de este centro residencial.

Se baraja la fecha del 17 de enero para que los primeros vacunados frente a la COVID-19 en Castilla y León reciban la segunda dosis. Solo entonces se habrá completado el proceso de inmunización.

Pese a ello tienen claro que no recuperarán "de un día para otro" su vida, tal y como era antes de la pandemia. Cualquier decisión encaminada a aliviar el confinamiento al que se han visto sometidos desde el pasado mes de marzo se adoptará "con mucha cautela", reconoce De Salas, que apela al esfuerzo colectivo para "no bajar la guardia" y "no tirar todo el trabajo realizado hasta ahora". Un trabajo que, en su caso, ha permitido que el nuevo coronavirus pase de largo y sin dejar contagiados en su residencia.