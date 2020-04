Los microbiólogos anticipan una desescalada paulatina cuando los contagios sean “muy bajos”

El confinamiento ayuda y en esta cuarta semana de aislamiento social los datos invitan a pensar que podemos iniciar el descenso de contagios por COVID-19 que tanto deseamos. No en vano, España continúa su tendencia a la baja y aunque hoy lunes se contabilizan más de 135.000 casos confirmados, los nuevos infectados se quedan en solo 4.273. Es la mayor caída desde que se inició la crisis sanitaria actual. Si se mantiene la tendencia actual, podriamos entrar en un escenario de desescalada, muy ordenada, eso sí, muy paulatina. Lo ha avanzado COPE el Doctor en Microbiología Raúl Ortiz de Lejarazu: “Eso tiene que ser cuando el número de casos esté en números muy bajos. En unas dos o tres semanas, si se mantiene la tendencia actual”.

Ante un futurible escenario de desescalada, una vez que concluya el Estado de Alarma, podríamos estar ante un desconfinamiento paulatino que tome como ejemplo las llevadas a cabo en otros países donde se han permitido “algunas horas” de deporte, pasear a los niños o poner en marcha actividades que han estado paradas más tiempo.

Segunda oleada en otoño

El Doctor Ortiz de Lejarazu ha avanzado que con la llegada del otoño llegarán de nuevo las infecciones respiratorias, por eso cree fundamental “rearmarnos estratégicamente” de productos sanitarios, acopio de tests y estudios serológicos para saber cuál ha sido la penetración en esta “fortísima oleada”. En este sentido, ha aclarado que las medidas no serán idénticas en el conjunto de los territorios puesto que la pandemia se ha comportado de diferente modo. En todo caso, hay que implementar medidas de higiene “que antes no teníamos, hasta que no haya riesgo absoluto”.

Septiembre será complicado

El cierre de los colegios hasta final de curso sigue en el aire. De momento, nos encontramos en plenas vacaciones de Semana Santa, la duda es ahora si a la vuelta de este parón se volverá a retomar la actividad en las aulas tal y como conocíamos. El Doctor Ortiz de Lejarazu cree oportuno preparar la vuelta a los colegios y a las universidades porque septiembre “será complicado.” “No hay que bajar la guardia”, ha apostillado.

¿Es compatible con la salud la vuelta a la actividad económica?

Rotundamente sí, pero si las cosas se hacen bien. Así lo cree este experto en Microbiología quien aplaude los planes de contingencia de grandes empresas europeas y españolas como Renault, Michelín o Roche. Muchas de ellas han donado equipos de protección personal dado que previamente, y antes de la declaración del Estado de Alarma, ya habían hecho acopio de este material imprescindible para contener el contagio del coronavirus.