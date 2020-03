Los cómicos toreros defienden su espectáculo: “No nos consideramos denigrados por nadie”

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido la anulación del espectáculo 'Diversiones en el ruedo y sus enanitos toreros', programado para el 13 de mayo, coincidiendo con la festividad de San Pedro Regalado, en la Plaza de Toros de Valladolid.

Según CERMI, este tipo de espectáculos son “degradantes” para las personas con displasias óseas que en ellos participan. En un escrito dirigido al Ministerio de Cultura y Deportes han argumentado, además, que este tipo de eventos atentan contra la dignidad y los derechos recogidos en la Convención Internacional de la Discapacidad.

A su paso por Mediodía COPE Valladolid, José Antonio, que se califica a sí mismo como un trabajador “de talla baja”, ha cuestionado los planteamientos de CERMI. “No entiendo en qué se basan para considerarlo denigrante”, se ha preguntado. “Nunca he pensado que se ríen por lo que somos”, argumenta, “sino por lo que hacemos”. Para él su trabajo es “equivalente” al de un payaso. “No nos consideramos denigrados por nadie”, ha sentenciado.

La comedia es una parte importante de su espectáculo, en el que participan toreros, payasos y acróbatas. Las “payasadas” que efectúan en el ruedo, explica José Antonio, tienen un único objetivo: “hacer reír a la gente, no que se rían de nosotros”. Su compañero Miguel Ángel va más allá y advierte que “si ves una parodia de payasos y la gente no se ríe, no vale”.

Pero también cuenta con una parte “más seria”. En ella se torea a un becerro, de aproximadamente un año de edad, lo que entraña sus “riesgos” para una persona de la estatura de José Antonio o Miguel Ángel. “Para nosotros es un animal un poco grande”, argumenta José Antonio. Un riesgo para el que afirman estar “preparados”, puesto que “somos toreros profesionales”. “Soy un profesional”, insiste Miguel Ángel, quien presume de hacer “virguerías” con la vaquilla.

Ambos afirman estar haciendo lo que “nos gusta”. “Si me lo quitan”, se pregunta Miguel Ángel en referencia a la posibilidad de que se suspenda 'Diversiones en el ruedo y sus enanitos toreros', “¿qué hacemos?”. “No es fácil encontrar trabajo”, confiesa José Antonio, quien asegura que “donde quiera que vayamos a pedir un trabajo nos van a dejar el último, siempre”.

Herederos del 'Bombero Torero'

El 'Bombero Torero', el primer espectáculo cómico taurino en incluir toreros con enanismo, fue la escuela de José Antonio. Ingresó en 1985 y le permitió viajar por países como México, Colombia, Perú y Ecuador, entre otros.

Con 18 años “recién cumplidos”, recuerda, aquel trabajo supuso un “aliento” para él. Asegura que le proporcionó “ganas de vivir”. Fue, entonces, cuando empezó a sentirse “uno más en la sociedad”.

Crear afición

Como cualquier otro diestro, los cómicos toreros tienen también su apoderado. Es Nacho de la Viuda, gerente de Tauroemoción. Quien ha reconocido a COPE asistir “sorprendido” a las peticiones de suspensión por parte de CERMI, así como de otros colectivos.

“Me parece una falta de respeto y de consideración”, ha afirmado. Al tiempo que considera este tipo de acciones un intento de apropiación de la defensa de los derechos de las personas con enanismo.

Preguntado sobre si está utilizando una discapacidad con fines humorísticos, se muestra tajante: “No, para nada”. Asegura que sus apoderados actúan “libremente” y, en todo caso, ejerciendo una profesión “legal”.

De la Viuda no se plantea ceder a las presiones. Estaría “fuera de toda lógica”. “No es el momento de prohibir”, expone, “es el momento de ayudar a crear trabajo”. En su caso, fue el pasado año cuando decidió embarcarse en un proyecto “ilusionante”, procediendo a la contratación del espectáculo en plazas de toros cuya gestión depende de Tauroemoción, con el objetivo de “relanzar” un espectáculo, como en su día fue el 'Bombero Torero', que “creaba mucha afición”. Por el momento, asegura De la Viuda, está funcionando “muy bien”. Y esperan cerrar en firme “muchas contrataciones” en los próximos días.