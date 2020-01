Igea, tras su dimisión en Ciudadanos: "Si vemos que no cambia de rumbo, presentaremos una candidatura"

"Todos somos ciudadanos y Ciudadanos es de todos": Así concluía Francisco Igea, tras pedir "calma y confianza en vosotros mismos", el escueto mensaje con el que anunciaba en Twitter su renuncia como secretario regional de Programas.

Lo que ha venido después es un aluvión de dimisiones. Entre las que se encuentran las de Juan Pablo Izquierdo, ex secretario de Acción Institucional de Palencia; José Miguel García, ex secretario general de Transparencia y secretario de Programa en Valladolid; David Martín, ex secretario de Programas de Ávila; Ana Carlota Amigo, ex secretaria de Acción Institucional de León. También la de Manuel Mitadiel, como secretario de Programas en León, quien no ha hecho público el anuncio en Twitter, sino con una comunicación a nivel interno.

El desencadenante han sido las últimas acciones de la Gestora en la que está en manos Ciudadanos tras la dmisión de Albert Rivera. A última hora de la tarde del martes decidía cesar a algunos portavoces autonómicos y completar su organigrama con afiliados afines al aparato.

A menos de dos meses para que se celebre el Congreso Extraordinario del que deberá salir el sucesor de Rivera "no es lo que tocaba", según Francisco Igea, para quien la Gestora "no se está comportando con la neutralidad que se espera".

A su paso por Herrera en COPE Valladolid el también vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha criticado el cese de personas "críticas". También distintos nombramientos. Como el de Lorenzo Rodríguez, del que no tenía constancia. "Si nombras un secretario de Programas en Burgos, es bastante razonable que lo comentes con la Secretaría Regional", ha matizado. O el de Gemma Villarroel, nueva responsable de la Secretaría de Comunicación de Ciudadanos Castilla y León. Un puesto que llevaba vacante 11 meses, tras la renuncia de Pablo Yáñez, y para cuya cobertura "no parece que hubiera urgencia". Para Igea son decisiones "muy llamativas" y "contrarias" a las inquietudes que habrían manifestado los afiliados durante la asamblea celebrada la pasada semana en Valladolid en presencia del presidente de la Gestora, Manuel García Bofil.

Posible alternativa

Francisco Igea ha advertido que "no vamos a permanecer callados". Pero tampoco es su intención "hacer estallar el partido". Es por ello que espera fijar un encuentro "a lo largo de los próximos días" con Inés Arrimadas.

La considerada como sucesora natural de Rivera tiene "intacto" el apoyo de Igea de cara al Congreso Extraordinario "hasta que nos confirme cuál es su modelo de partido". "Si su modelo de partido se parece a esto que estamos viendo", ha advertido, "presentaremos un modelo alternativo". Aunque no ha querido erigirse como líder de una candidatura. "El debate no está ahora en quién la encabeza", ha sentenciado.

Para Igea, Ciudadanos se enfrenta a la disyuntiva de decidir "si queremos un Partido centralizado, sin democracia territorial y con poca tolerancia a la discrepancia" o "un partido abierto, conectado con el territorio y los militantes".