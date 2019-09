Igea, sobre el posible desbloqueo de 4.500 M€: "No hay nada que no pueda una campaña electoral"

Ni la carta que envió Alfonso Fernández Mañueco a Pedro Sánchez, de la que aún espera respuesta el presidente de la Junta y en la que le reclamaba el ingreso de los 440 millones de euros pendientes de cobro correspondientes al IVA y a las entregas a cuenta, ni la petición unánime, de la que se ha descolgado a última hora al PSOE, de todos los grupos políticos con representación en las Cortes. Un resquicio legal, al parecer, permitiría a Hacienda desbloquear 4.500 millones de euros para las comunidades autónomas.

El anuncio, a escasos dos días de que el Rey firme el decreto de disolución de las Cortes Generales, ha provocado acusaciones de electoralismo desde Castilla y León. "No hay nada que no pueda una campaña electoral", ha sentenciado el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea.

Pese a ser una "buena noticia", Igea ha afirmado que es también una "triste imagen" de la política nacional. El dirigente de Ciudadanos ha reclamado "un poquito más de seriedad y coherencia", más aún tras semanas "reclamándolo" y "oyendo decir que es imposible" el reparto de los fondos a las comunidades autónomas.

Francisco Igea ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de decir a los españoles "ya no sabemos por cuánta vez lo contrario de lo que les dijo la semana anterior". En este sentido, y haciéndose eco de las palabras del propio Sánchez cuando afirmó que "no dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno", Igea ha rematado: "No me extraña que los españoles no puedan dormir tranquilos".

La justificación del Gobierno

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, ha pedido un ejercicio de "abstracción ni de medidas electorales ni no electorales" y se ha parapetado en las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien "se ha mantenido durante todo este período buscando vias alternativas para habilitar los adelantos a cuenta".

Martín ha negado cualquier uso electoral de este anuncio. "Se estaban buscando todos los caminos", ha advertido. En declaraciones a los medios de comunicación ha asegurado que la decisión atiende a "las necesidades que estaban transmitiendo" las comunidades autonómas.