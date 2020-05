Igea, en COPE: "Me preocupa que el Gobierno no tome decisiones por razones epidemiológicas"

Castilla y León ha solicitado al Ministerio de Sanidad que el próximo lunes, 11 de mayo, pasen de la Fase 0 a la Fase 1 del Plan de Desescalada 26 zonas básicas de salud. Esta propuesta afectaría a municipios que han cumplido siete días sin registrar nuevos casos de COVID-19 y que están distribuidos por las nueve provincias de la Comunidad, a excepción de Segovia.

A su paso por Herrera en COPE Castilla y León, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha defendido la priorización de las zonas básicas de salud "donde no hay transmisión" de la enfermedad en lugar de las provincias, el área geográfica con la que hasta el momento prefiere trabajar el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez. En este sentido ha lamentado que "nosotros hemos tenido que poner los umbrales epidemiológicos que no ha puesto el Gobierno". Hasta el momento, únicamente se les ha notificado a las comunidades autónomas la necesidad de cumplir con una disponibilidad mínimas de camas, tanto en unidades de cuidados intensivos y en planta hospitalaria. "Esos umbrales tienen que aparecer", ha incidido, "y yo espero que aparezcan".

Igea, quien no oculta que "tenemos muchas quejas" sobre la gestión de la pandemia, ha reconocido su preocupación por que el Gobierno no tome decisiones atendiendo a criterios únicamente de salud. Y ha avanzado que "si esto no cambia, tomaremos nuestras propias decisiones".

La lealtad de Castilla y León al Gobierno, ha advertido su vicepresidente, estará condicionada a la adopción de medidas atendiendo a "criterios epidemiológicos". De ahí que se haya opuesto "con toda rotundidad" a la concesión hecha por el Gobierno al Partido Nacionalista Vasco (PNV) a cambio de su apoyo a una nueva prórroga del Estado de Alarma y que implicaría que el enclave de Treviño, en Burgos, acometería la desescalada al mismo ritmo que Álava. A juicio del vicepresidente de la Junta y miembro también del Comité de Expertos autonómico esta decisión genera un "mensaje equivocado". "Si vamos a hacer de la gestión de la epidemia una gestión política, una gestión en la que se cede más o menos según tu poder político", ha puntualizado, "el Gobierno se estará equivocando y vamos a tener un problema".

Nueva prórroga del Estado de Alarma

El líder de Ciudadanos en Castilla y León ha defendido la necesidad del Estado de Alarma, pero también del "sentido común". Pese a reconocer que "no ha cambiado nada" en la actitud del Gobierno confía en que "haga lo que toca" y admita "que tiene que poner criterios para preservar la salud de los ciudadanos".

Para Igea en las circunstancias actuales "es mejor el pacto", como el alcanzado entre Inés Arrimadas y Pedro Sánchez. "Mi interés no es ni tumbar al Gobierno ni mantenerlo", ha aclarado, "mi único interés es que logremos tener un control sensato de la epidemia".

"Lo que ocurrió en marzo no puede volver a ocurrir", ha advertido. Por lo que ha apelado al Ministerio de Sanidad a afrontar las distintas fases de la desescalada "con tiempo" y con capacidad de tomar decisiones "con horas" en caso de que volviera a producirse un rebrote de la enfermedad. En este punto ha criticado la ausencia de criterios en los que habría de detenerse "inmediatamente" el alivio del confinamiento. "Es lo razonable", ha afirmado.