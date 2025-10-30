Tresca Ingeniería lidera desde León la nueva revolución energética

La empresa leonesa Tresca Ingeniería celebra su 25 aniversario consolidada como una firma de referencia en el diseño de plantas industriales y energéticas. Su director, Francisco Carro, ha explicado en el programa “Mediodía en COPE León” la transformación de la compañía, que ha pasado de diseñar pequeños complejos a convertirse en una empresa con más de 100 profesionales y sedes en León, Asturias y Madrid.

Protagonistas de la descarbonización

Aunque históricamente la compañía trabajó en la generación eléctrica clásica, como el carbón o el gas, en los últimos años ha virado su estrategia hacia las nuevas tecnologías energéticas ligadas a la descarbonización de la industria. En este nuevo escenario, Tresca se ha posicionado como "una primera firma a nivel nacional", según Carro, gracias a su fortaleza en plantas de proceso y químicas. Su actividad se centra ahora en la captura y manejo de CO2, la producción de hidrógeno, metanol, amoniaco y biogás.

Nos hemos transformado en un jugador esencial, en una primera firma a nivel nacional en las nuevas tecnologías energéticas" Francisco Carro Director Tresca Ingeniería

Grandes clientes industriales y financieros

El perfil de cliente de Tresca Ingeniería también ha evolucionado. Actualmente, sus principales clientes son grandes corporaciones industriales y multinacionales de sectores como el farmacéutico, el químico, el vidrio o la celulosa. Además, la firma trabaja con el mundo financiero, especialmente con fondos de inversión que requieren apoyo de ingeniería para desarrollar y materializar sus inversiones industriales.

Innovación para la eficiencia

La compañía cuenta con un departamento de I+D centrado en el mundo industrial, con líneas de investigación en la llamada Industria 4.0 y en las nuevas tecnologías energéticas. El objetivo, según su director, es "buscar la generación de conocimiento para ponerlo al servicio de nuestros clientes y hacer que sus procesos sean más eficientes, tanto los energéticos como los industriales".

Buscar la generación de conocimiento para ponerlo al servicio de nuestros clientes y hacer que sus procesos sean más eficientes" Francisco Carro Director Tresca Ingeniería

La sede corporativa de Tresca Ingeniería se encuentra en el Parque Tecnológico de León, donde trabajan cerca de 70 personas del total de la plantilla. La firma, fundada con capital 100% leonés, reafirma así su compromiso y arraigo con la provincia que la vio nacer hace un cuarto de siglo.