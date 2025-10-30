Toyota León presenta su programa para empresas con 15 años de garantía y ofertas únicas

La división de vehículos para empresas de Toyota, Toyota Profesional, ha sido presentada en León con un programa exclusivo para dar servicio a empresas de cualquier tamaño y a autónomos. Durante una entrevista en el programa "Mediodía en COPE León", el jefe de ventas de Toyota en León, Juan Fidalgo, ha detallado las claves de este servicio, que cuenta con un departamento exclusivo en la provincia.

Una gama para cada necesidad profesional

El programa da acceso a toda la gama de vehículos de la marca, incluyendo turismos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos. En el segmento industrial, Toyota ofrece su gama de furgonetas de hasta 3.500 kilos, con los modelos Toyota Proace y Toyota Proace City, disponibles tanto en versiones diésel como 100% eléctricas.

Fidalgo ha destacado también la versatilidad de estos vehículos, que cuentan con versiones de carga y de pasajeros. Además, la marca ofrece diferentes tipos de carrozados adaptados a las necesidades del cliente, como pueden ser isotermos, vehículos taller o cajas para paquetería.

Asesoramiento integral y ayudas a la electrificación

Uno de los pilares de Toyota Profesional es el asesoramiento personalizado para empresas. El equipo realiza análisis de costes de propiedad y ofrece asesoramiento financiero para adaptar la compra a las necesidades del negocio, ya sea mediante renting, leasing o financiación tradicional.

Para las empresas que buscan dar el salto a la movilidad eléctrica, Toyota León ofrece un acompañamiento completo. Este servicio no solo ayuda a elegir el vehículo más adecuado, sino que también gestiona la instalación de cargadores y la solicitud de las ayudas del Plan MOVES, "con el fin de que el cliente no tenga que preocuparse de nada más", según Fidalgo.

Garantía y postventa, las claves del servicio

La garantía es uno de los puntos fuertes de la marca, que Fidalgo ha calificado como "única en el mercado". Todos los modelos Toyota cuentan con 15 años de garantía o 250.000 kilómetros a través del programa Toyota Relax, mientras que en el caso de los vehículos eléctricos, la cobertura es de 10 años.

Tenemos una garantía única en el mercado" Juan Fidalgo Jefe de ventas de Toyota en León

El servicio postventa también incluye ventajas específicas para los profesionales, como la recepción inmediata del vehículo en caso de incidencia y la prioridad en la atención en el taller. Además, se ofrece un servicio de cita online y, para los clientes de furgonetas, un vehículo de sustitución industrial para no interrumpir su actividad profesional.

Como oferta especial de fin de año, Juan Fidalgo ha anunciado una campaña de liquidación en furgonetas de la versión 2025 con un descuento adicional hasta fin de existencias. "Ahora mismo tenemos la Proace City diésel con la misma cuota que una 100% eléctrica, así que es el mejor momento para conocer nuestro departamento de Toyota Profesional", ha señalado.

Las empresas y autónomos de León interesados pueden informarse en las instalaciones de Toyota León, ubicadas en la Avenida Portugal, número 8, en el cruce de Michaisa de la capital.