Treviño (Burgos) hará la desescalada con Álava

El enclave burgalés de Treviño, conformado por las localidades de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón, realizará el proceso de desescalada al mismo tiempo que Álava (País Vasco), al aceptar el gobierno PSOE-Podemos la petición del PNV.

La vieja reivindicación nacionalista de anexionarse Treviño se cuela en la actualidad informativa nacional, esta vez, a cuenta del COVID19. Por un lado, el Gobierno de Pedro Sánchez ha planteado una desescalada por fases y teniendo en cuenta la situación del COVID19 en cada provincia y, por otra, la Junta de Castilla y León es partidaria de afrontar la desescalada por zonas básicas de salud.

Desde la Diputación de Burgos, Borja Suárez, su vicepresidente segundo y portavoz del Grupo Popular –que forman Gobierno junto a Ciudadanos-, ha lamentado las formas del Gobierno ya que “una vez más, ha ninguneado a las administraciones de las que dependen los ciudadanos sobre los que se actúa”. En cuanto al fondo de la cuestión, en Burgos se prefería se hiciera bajo los criterios de la Junta, es decir, por zonas básicas de salud. Aún así, dice Suárez, es “perfectamente lógico que sean las administraciones vascas quienes den esa asistencia”, al tiempo que recuerda que ya existen acuerdos entre ambas administraciones para “dotar de servicios básicos a los ciudadanos de las zonas limítrofes entre ambas provincias”. Por último, se deja claro que “no se permitirá” que se utilice esta cuestión para “colar por la puerta de atrás un intento de anexión de Treviño a Álava”.

Si tenemos en cuenta la realidad geopolítica del enclave burgalés de Treviño las dudas ante esta situación son inevitables ya que administrativamente pertenece a Burgos pero se ubica territorialmente en Álava.

Si partimos de una desescalada provincial, Treviño la haría con Burgos, provincia a la que pertenece. Si ésta se hace en función de las zonas básicas de salud, Treviño evolucionaría al mismo tiempo que Álava. Teniendo en cuenta esto, el problema podría surgir si las dos provincias no avanzan al mismo tiempo ya que, como estipula el plan de desescalada del Gobierno los ciudadanos de dos provincias que no avancen de fase al mismo tiempo no podrán sobrepasar los límites territoriales. En el caso de Treviño esto supondría que pudiera quedar aislado por su propia realidad: depender administrativamente de una provincia pero estar territorialmente en otra.

Esta realidad es la que históricamente ha generado un debate sobre la pertenencia de Treviño a Castilla y León o al País Vasco. Un siedebate que recurrentemente al PNV siempre ha interesado avivar en momentos clave tales como la proximidad de citas electorales o las negociaciones mantenidas con el Gobierno cuando ha sido necesario llegar a cualquier tipo de acuerdo. En este caso, el Partido Nacionalista Vasco ha ligado esa vieja reivindicación al apoyo de sus diputados a la propuesta de Sánchez de prorrogar el Estado de Alarma.

También es motivo de satisfacción que aquellos municipios que constituyen enclaves recibirán el tratamiento propio de la provincia o Territorio Histórico que les circunda, ya que garantiza mejores servicios y atención más próxima a quienes los habitan. — EAJ-PNV Congreso (@EAJPNV_Congreso) May 6, 2020

Históricamente, la Junta de Castilla y León, en base a su Estatuto de Autonomía, ha mantenido siempre que Treviño pertenece a la provincia de Burgos y que, por lo tanto, es un territorio más de Castila y León. Un planteamiento que no ha cambiado durante años. La única salida sería un planteamiento que superara el conflicto de territorialidad único de Treviño. Es decir, una Ley de Enclaves que saliera del Congreso de los Diputados y que regulara todos los enclaves que existen en el territorio nacional y no solo éste. Esta es una opción que ha planteado en numerosas ocasiones la Junta de Castilla y León, incluso cuando el PNV llevó esta cuestión al Congreso para que fuera debatida y que finalmente no fue por no contar con los votos suficientes.

En el caso que nos ocupa, y solo en esta semana, hemos vuelto a ser testigos de las posiciones encontradas de los gobiernos de Castilla y León y País Vasco y de las diputaciones de Burgos y Álava. Todo ello, lógicamente, con las que mantienen a día de hoy formaciones como el Partido Popular y el PNV.

El lunes la Diputación Foral de Álava y los alcaldes del enclave burgalés de Treviño pedían que durante el proceso de desescalada, el enclave sea considerado como parte de Álava, ya que sus habitantes "tradicionalmente hacen su actividad vital en y con los territorios alaveses próximos, y en particular en la ciudad de Vitoria".

Ayer, el PNV ponía como una de las contrapartidas que la gestión de la desescalada de Treviño se hiciera como si perteneciera a Álava: “Durante la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, y a sus efectos, aquellos municipios que constituyen enclaves recibirán el tratamiento propio de la provincia que les circunda, sin que sea obstáculo que ésta pertenezca a Comunidad autónoma distinta a la de aquellos”.

Y finalmente hoy, se ha confirmado que Treviño realizará la misma desescalada que Álava, al aceptar el gobierno PSOE-Podemos la petición del PNV.