COPE
Podcasts
Logroño
Logroño

Fin de Semana COPE, en directo desde Haro este sábado y domingo, con Cristina López Schlichting, desde el Palacio de Bendaña

El programa Fin de Semana con Cristina López Schlichting se traslada este sábado y domingo al Palacio de Bendaña para acercar a los oyentes la cultura y el vino riojano

El programa Fin de Semana con Cristina López Schlichting se traslada este sábado y domingo al Palacio de Bendaña para acercar a los oyentes la cultura y el vino riojano
00:00
Descargar

El programa Fin de Semana con Cristina López Schlichting se traslada este sábado y domingo al Palacio de Bendaña para acercar a los oyentes la cultura y el vino riojano

Álvaro de los Ríos

Logroño - Publicado el - Actualizado

1 min lectura9:29 min escucha

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE LOGROÑO

COPE LOGROÑO

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

11:00 H | 08 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking