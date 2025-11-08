Fin de Semana COPE, en directo desde Haro este sábado y domingo, con Cristina López Schlichting, desde el Palacio de Bendaña
El programa Fin de Semana con Cristina López Schlichting se traslada este sábado y domingo al Palacio de Bendaña para acercar a los oyentes la cultura y el vino riojano
Logroño - Publicado el - Actualizado
1 min lectura9:29 min escucha
Escucha en directo
En Directo COPE LOGROÑO
COPE LOGROÑO
Ángel Expósito, director de La Linterna: "Por primera vez, la Policía detiene a una célula de los narcos venezolanos Tren de Aragua en España"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h