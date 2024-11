Ganaderos de ovino de leche en Castilla y León, al límite: “Éramos los número uno”

No menos de 1,40 euros. Es lo mínimo para poder cubrir los costes de producción. Ahora los ganaderos de ovino de leche de Castilla y León reciben 1,32 euros. Sería, por tanto, al menos, ocho euros más. Es la estimación de la UCCL. A la espera de lo que ocurra en las negociaciones, la Unión de Campesinos de Castilla y León, contempla la posibilidad de movilizarse antes de Navidad si no se fijan los precios del próximo trimestre o de 2025.

La mitad de las explotaciones de ovino de leche de Castilla y León podrían cesar su actividad en los próximos cinco años. El envejecimiento del sector, la falta de relevo generacional … en la Comunidad, en la última década, el número de ganaderos de ovino de leche estaba en torno a los 3.300. Eso en 2014. Hoy, en 2024, hay menos de la mitad, unos 1.500. La situación, no parece que vaya a mejorar, porque según los datos que maneja la Unión de Campesinos de Castilla y León, en poco más de seis años, habrá un 50 por ciento menos. Este es el escenario en el que los ganaderos se plantean movilizaciones si no consiguen cerrar con la industria unos precios justos.

José Antonio Martínez Castelo, responsable de ovino de leche de UCCL, nos ha dicho en Herrera en COPE Castilla y León que para que te hagas una idea, “desde el pasado 1 de enero y hasta hoy, la leche de oveja ha bajado 16 céntimos”. El del ovino de leche, era, “hasta hace muy poquito”, el rector más representativo de Castilla y León en el ámbito nacional. La Comunidad ha perdido ese número 1 y la situación que atraviesa el sector no hace pensar que pueda mejorar en lo inmediato.

Faltan servicios en los pueblos

Jonathan tiene su explotación en Valladolid. Lleva seis años con ella y reconoce que más que subvenciones o ayudas de las administraciones lo que quiere es que se le pague dignamente por lo que produce, para al menos, poder cubrir los costes. Es la demanda que hace suya la Unión de Campesinos de Castilla y León.

En Valladolid hay alrededor de 130 explotaciones de ovino de leche. Él, Jonathan, estudió para ser mecánico pero su pasión por la actividad ganadera le ha llevado a regentar una explotación en la que tiene contratados a dos trabajadores. Como para cualquier empleo, hay un perfil. Jonathan nos ha contado en Herrera en COPE Valladolid, lo complicado que es encontrar mano de obra “cualificada”.

Y es que, la vida en el pueblo, hay a quien no termina de resultarle atractiva. Nos cuenta Jonathan que “faltan servicios” y esto termina por echar atrás, sobre todo a los jóvenes que tanta falta hace incorporar al sector. A esto, hay que sumarle que no reciben precios justos por sus productos. Esto es que no les llega para cubrir si quiera los costes de producción.

Ahora toca negociar con la industria. Recibir precios justos les permite no depender de las subvenciones y poder invertir en sus instalaciones.