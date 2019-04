Fiscal del caso Sara: “la niña fue maltratada, violada y asesinada brutalmente”

Sara tenía solo 4 años. En su corta vida sufrió maltrato continuado y fue agredida sexualmente. Falleció de forma violenta el 4 de agosto de 2017 tras recibir fuertes golpes en la cabeza. Su madre biológica, Davinia, y la pareja sentimental de ésta, Roberto, se sientan en el banquillo de los acusados. Se enfrentan a cuatro delitos: asesinato, violación, maltrato habitual y abandono de familia. El odio a los extranjeros fue uno de los motivos que empujó al acusado a cometer el delito, según sostiene el Ministerio Público, que acusa a la madre de conocer los hechos y no defender a su hija.

El proceso judicial se prolongará hasta el 14 de mayo, es uno de los más largos de la historia judicial de Valladolid. Seis hombres y cuatro mujeres decidirán en este juicio con jurado popular en el que la Fiscalía considera “clave” las conversaciones que los acusados mantuvieron vía whatsapp cuando se producían las agresiones. “Siempre que la niña tiene lesiones ha habido un contacto, una relación con el acusado. También vamos a sacar del whatsapp la actitud que tenía la niña con el acusado. El miedo que tenía y cómo le esquivaba”, declaró María Petra Álvarez, Fiscal del caso de Sara.

Fiscalía, las dos acusaciones populares y la particular reclaman PPR para Roberto, tan solo el padre biológico de Sara exculpa a la madre de la pequeña. Ambos se enfrentan a penas que suman 25 años de cárcel. Luis Antonio Calvo, acusación popular, entiende que ambos son autores de los hechos cometidos. Son hechos “tan graves” que las penas que se piden son la prisión permanente revisable, tanto para el que consideramos autor material de los hechos, como para su madre, que con su omisión del deber de defender a su hija permitió, supuestamente, que sucedieran estos hechos”.

Una tesis en la que insiste la asociación de victimas de malos tratos en boca de la letrada Rosario Achúcarro. Los dos acusados, presúntamente, son “culpables”, sostiene.

Isabel Palomino, acusación particular, considera que la madre estaba al margen de lo ocurrido. La justicia, dijo, “va a actuar de una forma positiva para que estas cosas no se produzcan y los menores estén más protegidos por quienes están a su cargo”. Juan Victorio Serrano, letrado de Davinia, proclama la inocencia de la madre de Sara. “Davinia es inocente e inocente es hasta que no se demuestre lo contrario”, declaró antes de entrar al juicio.

El Juicio se retoma mañana Viernes con los testimonios de los dos acusados. Durante las próximas tres semanas desfilarán por la Audiencia de Valladolid una veintena de peritos y una treintena de testigos.