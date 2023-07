El fin del voto rogado facilita el sufragio a los 161.500 electores de Castilla y León en el extranjero

En cinco días volveremos a las urnas, esta vez para elegir 31 diputados y 36 senadores en Castilla y León. Estamos llamados a votar más de dos millones de electores en pleno verano de los cuales más de 161.500 residen en el exterior. Forman parte del censo de residentes en el extranjero con derecho a voto, el conocido como voto CERA, y suponen 5.700 más que en las últimas generales de noviembre del 2019. Hoy lo tienen más fácil desde que se modificó la normativa y se suprimió la obligatoriedad del voto rogado, de forma que los españoles residentes en el exterior reciben la documentación electoral sin tener que solicitarla.

En el Mediodía de COPE hemos hablado con algunos de los residentes en el exterior, desde Abu Dhabi hasta Londres para conocer cómo han votado una burgalesa, Asunta, y Beatriz, originaria de Ávila.

Asunta lleva una década viviendo en Dubai. Antes había que solicitar el voto y la documentación llegaba incluso cuando ya se habían celebrado las elecciones. Hoy el proceso es más sencillo. Solo tiene que enviar un correo indicando que forma parte del censo. Cuando llega la validación, dispone de cinco días para votar. Asunta nos explica que hoy son todo facilidades desde la Embajada de España en Abu Dhabi.“Con el pasaporte, introducimos las papeletas en un sobre, firmamos e introducimos los votos en una urna. Antes era terrible”. Asunta nos explica que ha llegado a programar un viaje a España para no perder su derecho al voto cuando era rogado.

De Dubai a Londres

Beatriz es abulense y vota en Londres. Nos cuenta que a ella no le han llegado todas las papeletas, pero no es mayor problema porque una vez que ha llegado al Consulado a votar, se le facilita todo. Eso sí, le tocó esperar una hora de cola antes de dejar su voto. “Esperamos como una hora en todo el proceso. A mi las papeletas no me llegaron, pero me la dieron allí presentando tu documentación”. Para Beatriz votar ha sido sencillo: “llegas y metes el voto en una urna para mandarlo luego a España”.

Votantes en el exterior

De los 161.554 electores residentes en el extranjero el país que más potenciales votantes acoge es Argentina con 52.136, seguida de Francia, con 23.139; Alemania, con 9.422; Cuba, con 9.303; México, con 7.495; Brasil, con 6.878; Suiza, con 6.768, y Estados Unidos, con 6.677.