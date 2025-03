Elena, una vallisoletana con Esclerosis Múltiple, sobre la importancia de la rehabilitación: “Desde el minuto uno”

Siete de cada 10 nuevos casos diagnosticados de Esclerosis Múltiple corresponden a personas de entre 20 y 40 años. Es la segunda causa de discapacidad en la población joven. Elena fue diagnosticada hace 17 años. Fue después de ir a urgencias porque se le había dormido de cintura y tras una semana ingresada donde le hicieron muchas pruebas. La definitiva, una resonancia magnética, le dio el diagnostico. Se trata de una “fotografía de cómo está tu sistema nervioso central y donde se ven las lesiones”.

Un diagnostico que cambia la vida, no solo para la persona, “es para toda la familia”. Desde entonces las normas del juego “te han cambiado”. Cada día, nos cuenta en COPE, Elena Martínez, tiene que "negociar" con su cuerpo. “Todos los días me levanto con la agenda llena, quiero hacer muchísimas cosas, pero lo tengo que negociar con mi cuerpo porque luego me va marcando un poco las pautas de los descansos, de lo que se puede hacer y de lo que no. Por eso están fundamental que haya una rehabilitación constante”, argumenta. Además, del tratamiento adecuado, que en su caso tardó tres meses.

más medios ante la creciente demanda

Elena es también la secretaria de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid que atiende a casi 500 socios en 39 municipios de la provincia. Cuentan con un espacio donde ofrecen a pacientes y familiares atención psicológica, social y física, y cuando tienen más dificultades se acercan a sus domicilios. Por eso, piden más medios a las administraciones, sobre todo personal.

“Acceder a todas esas necesidades de una demanda creciente. Cada vez hay más afectados diagnosticados lamentablemente. También hemos tenido una subida del convenio colectivo, del convenio salarial entonces tenemos que dar respuesta a esa subida”, explica.

Una asociación, que nos cuenta Elena, surgió como respuesta a una necesidad “primordial” porque, argumenta, los neurólogos dicen que “la rehabilitación crónica desde el minuto uno”. Una rehabilitación que debe ser “funcional, integral”.

Otro aspecto que reivindican es que se les conceda la discapacidad con el diagnostico. “Antes de la pandemia había una lista de espera para que se hiciera una revisión de la discapacidad de cuatro meses y ahora en torno a 12-24”, explica.