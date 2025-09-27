COPE
Campeona junior

Paula Ostiz, el futuro del ciclismo español, se viste de arcoíris en Ruanda

La ciclista navarra se impuso al sprint al resto de favoritas y conquistó el primer arcoíris del ciclismo femenino en una prueba en ruta. Ya fue segunda en la crono.

Paula Ostiz es la nueva campeona del mundo junior y se convierte en la primera española en conseguirlo.

Publicado el

1 min lectura

La española Paula Ostiz ha logrado la medalla de oro en el Mundial Júnior en línea disputado este sábado en Ruanda, la segunda de las medallas que obtiene la navarra en estos campeonatos y a tercera de su carrera.

Ostiz, cuyas dos preseas previas fueron de plata, se impuso con enorme autoridad en el sprint del grupo de cinco corredoras que llegaron por delante a la línea de meta de Kigali, entre las que obtuvieron las otras dos medallas la italiana Chantal Pegolo, plata, y la suiza Anja Grossmann, bronce. La corredora española completó los 74 km de carrera en 2 horas, 9 nueve minutos y 19 segundos, a un promedio de 34,334 km/hora. 

