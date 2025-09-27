Bagnaia renace en Motegi y Márquez acaricia el título

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) ha logrado su primera victoria 'sprint' de la temporada al vencer la del Gran Premio de Japón de MotoGP que se ha disputado en el circuito 'Mobility Resort Motegi'. Bagnaia dominó la carrera desde la primera hasta la última de las doce vueltas y en el podio le acompañaron los españoles Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) y Pedro Acosta (KTM RC 16).

La segunda posición de Marc Márquez le otorgó nueve puntos, por lo que al acabar su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) fuera de los puntos -décimo- le permite incrementar su ventaja en la provisional del mundial hasta los 191 puntos. El líder del mundial necesita defender seis puntos de esa diferencia en el gran premio del domingo para proclamarse campeón del mundo cinco carreras antes del final de la temporada.

No fallaron en la salida los principales favoritos, con 'Pecco' Bagnaia líder, seguido por Joan Mir (Honda RC 213 V), Pedro Acosta (KTM RC 16), que superó a Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), el punto en el que se fueron por los suelos los dos pilotos oficiales de Aprilia, el italiano Marco Bezzecchi y el español Jorge Martín, obligando a varios pilotos a salirse de la pista para evitar la colisión.

El vigente campeón del mundo Jorge Martín entró colado en la curva de final de recta y se llevó por delante a Bezzecchi, mientras que el español Alex Rins (Yamaha YZR M 1), el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) y el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1), fueron quienes se salieron de pista para evitar la caída.

En cabeza de carrera Bagnaia intentó distanciarse de sus rivales mientras que Acosta buscó superar a Mir lo antes posible, un objetivo que logró en la curva cinco de la segunda vuelta, con Marc Márquez 'expectante' en la cuarta plaza, mientras que su rival más directo para lograr el título, su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), ocupaba la novena posición. En la quinta vuelta Joan Mir cometió un pequeño error que intentó aprovechar Marc Márquez para superarlo, pero el ocho veces campeón del mundo también se fue largo y la situación de carrera se mantuvo estable.

El doble campeón del mundo italiano 'Pecco' Bagnaia consolidó la primera posición de carrera sin excesivos problemas con Pedro Acosta en la segunda plaza, mientras que Marc Márquez logró superar a Joan Mir a cinco vueltas del final para colocarse tercero y comenzar a atacar a Acosta, que dio signos de debilidad en las últimas vueltas. El dominio de 'Pecco' Bagnaia fue claro y en el podio le acompañaron Marc Márquez, que consiguió superar a Pedro Acosta, con Joan Mir en la cuarta posición.