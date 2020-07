El doctor Almudí cree que deberían “sancionar” si no se hace un uso correcto de la mascarilla

El presidente del Colegio de Médico de Valladolid, José Luis Almudí, ha explicado en ‘Mediodía en COPE Valladolid’ que el uso de mascarilla debería ser obligatorio ya que su utilización, en este momento, “está sujeta a interpretaciones” como la distancia de seguridad, pero, además, es porque son un elemento que evita la transmisión del virus.

Ha añadido que si uso no es correcto “anima” a los poderes públicos, la Policía Nacional, local o la Guardia Civil, a supervisar el cumplimiento y si no se cumple multa, “es como mejor aprendemos”.

Almudí recomienda las mascarillas quirúrgicas porque “impiden” que los aerosoles que está inhibiendo cada vez que hablamos, tosemos, o estornudamos “salgan al exterior”.

El doctor pide un ejercicio de responsabilidad: “Si todos las utilizamos, conseguimos que en los ambientes cerrados no estén circulando las partículas que puedan contener el virus”, matizaba.

Yo no me he quedado en casa por ti. Ahora tú no lo vayas a estropear por los demás. #SeResponsablepic.twitter.com/JartYS5YVb