La Policía Municipal trabaja sin descanso a pie de calle para ayudar a controlar y prevenir la pandemia

Parece repetitivo el mensaje de recuerdo del uso de las mascarillas y de la distancia de seguridad, pero hay que seguir explicándolo porque hemos conocido que la Policía Municipal ha levantado 53 actas en solo un fin de semana en Valladolid por no usar la mascarilla. La sanción a la que se enfrentan es de 100 euros. Cada día el número se acerca a las nueve actas y ya son 168 las denuncias que se han tramitado en la ciudad desde el pasado 22 de junio. Juan Carlos San José, portavoz de la Policía municipal ha explicado a Cope que “los locales de ocio nocturno, los jóvenes y la madrugada registran el mayor número de actas al haber bastantes descuidos con las normas de comportamiento establecidas”.

Quienes no las siguieron sin duda han sido las 13 personas que se habían escondido en el aseo de un establecimiento en el barrio de La Victoria para eludir el control de la policía. No llevaban ni mascarilla, ni guardaban la distancia, ni tampoco el propietario del local cumplía con los requisitos para garantizar la seguridad en el interior del local y estaba abierto en horario no permitido.

También los responsables de la terraza La Pipeta, negocio hostelero abierto a finales de junio en el exterior del Museo de la Ciencia, han anunciado a que van a cerrar provisionalmente el espacio que tenían en el pabellón de cristal "hasta poder asegurar la salud de todos y un buen servicio y organización" como han explicado sus dueños a través de los perfiles en redes. Todo ello después de que este jueves se hayan difundido vídeos en los que se veía esta zona con numerosos clientes de pie, incluso bailando, sin mascarilla y sin respetar las distancias de seguridad. Además, han hecho un llamamiento a la "responsabilidad individual y a la colaboración" de los clientes para "preservar la salud de todos", y por ello les han pedido que sigan las recomendaciones de seguridad establecidas y "hagan caso en todo momento al personal de seguridad que intenta velar por la salud de todos los asistentes".