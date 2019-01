Detenido el autor de los disparos en el barrio de Pajarillos de Valladolid durante la Nochevieja

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha confirmado la detención, adelantada en exclusiva por Cadena COPE, del autor de los disparos al aire con un arma corta en Nochevieja en la zona del 29 de Octubre, en el barrio de Pajarillos de Valladolid. Se trata de un varón de 26 años con antecedentes policiales “por robo con fuerza e intimidación” en un suceso ocurrido en 2013, según ha apuntado la delegada del Gobierno en la Comunidad, Virginia Barcones.

En el momento de la detención se ha acogido a su derecho a no declarar y ha entregado tres escopetas, dos carabinas y dos pistolas que, según ha declarado, utiliza para practicar “tiro olímpico y caza”. Dos actividades para las que sí tiene licencia. Sin embargo, no ha entregado el arma corta que se ve en el vídeo disponible en COPE.es. Una pistola para la que no tiene licencia de uso.

En las próximas horas está previsto que el detenido pase a disposición judicial. Además, se han encontrado dos nuevos proyectiles de bala en los pórticos de la sede de la Diputación provincial, que se suman al de la calle Empecinado. Barcones no descarta su relación con los disparos al aire efectuados en Nochevieja.

La operación sigue abierta con la búsqueda de las dos personas que, también el día de Nochevieja, dispararon al aire, en este caso, en el barrio de Las Viudas y también en presencia de menores.