El comercio de Valladolid, ante la reducción de la jornada a 37,5 horas: “Hace mella”

Valladolid - Publicado el 02 may 2025, 13:11 - Actualizado 02 may 2025, 20:03

La reducción de la jornada laboral a 37 horas y media afecta en Castilla y León a un 88,8% de asalariados en el sector privado a tiempo completo. En concreto, a 465.000 trabajadores. La media en la Comunidad es de 38,6 horas semanales. Los comerciantes calculan que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana les supondrá un coste de entrada del seis por ciento. Sólo porque las puertas del comercio estén abiertas. Adaptarse a esa reducción afectará al horario de atención del público que ahora es de 45 horas semanales.

Rafael Monedero cuenta con cinco comercios en Valladolid, 12 trabajadores. Es la tercera generación de una familia que se ha dedicado al sector del comercio. “La reducción de la jornada con el mismo sueldo supone un seis por ciento más de los costes laborales. A lo que hay que sumar la subida del salario mínimo, más del 40% en los últimos eso hace mella en las cuentas de los comercios”, ha comentado en COPE.

Entre el 30 y el 40 por ciento de los ingresos se dedica a personal. En un comercio, el 40 por ciento, solo por tener las tiendas abiertas. “Hay muchas horas del día que están vacías y sería un argumento, pero hay publico en cualquier momento del día. Lo que hacemos es tener ya oferta comercial amplia y adecuada a nuestros clientes y eso tiene un coste”, señala.

Dicen los sindicatos que en Castilla y León se hacen más de 190.000 horas que no están pagadas. Las jornadas más largas afectan a los sectores más feminizados.

¿Qué dice la asociación de autónomos ATA?

Si se aprueba la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media miles de trabajadores autónomos se verían afectados, en Castilla y León hay más de 123.000. Creen que les repercutirá de forma negativa porque la reducción en los horarios no conlleva más contrataciones. Leticia Mingueza, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos en Castilla y León ha explicado en Herrera en COPE que será el autónomo quien termine asumiendo las horas que se reducen al resto de trabajadores y ya un autónomo trabaja 56 horas a la semana.

“Al final los trabajadores autónomos tenemos esa flexibilidad no tenemos un número de horas de trabajo establecido sino que nos ha autoorganizamos y la media según las estadísticas pues es que un trabajador autónomo trabaje unas 56 horas semanales. El autónomo no va a cerrar antes el negocio por esa reducción de jornada, ni va a contratar nuevos empleados para cubrir la de los empleados que ya tienen este momento sino que lo va a asumir el mismo”, explicaba Mingueza.

Los más afectados serán los pequeños autónomos que tienen entre uno y tres trabajadores a su cargo. La presidenta de ATA asegura que no están en contra de reducir la jornada laboral pero quieren que los tengan en cuenta en la negociación colectiva para reducir la jornada porque el sector es sensible a los cambios. Piden que no les sigan cargando de costes.

“Al final tú tienes un trabajador que trabaja menos horas por el mismo salario lo que se traduce en un coste para la empresa. Estamos asistiendo a continuas carga de costes a la empresa y al pequeño autónomo, va a llegar un momento que no vamos a poder asumir más”, argumenta la presidenta de ATA en Castilla y León.

Costes que cada vez les complican más afrontar sus trabajos e incluso llegan a plantearse cerrar. En los últimos 10 años, Castilla y León ha perdido 16.000 autónomos.