Axel, un joven de 22 años en riesgo de pobreza: “Quiero actuar”

Joven y en riesgo de pobreza. Parece un contrasentido, pero es una realidad. En 2023, se estimó que el 27.4% de las personas entre 16 y 29 años se encontraban en esta situación. Esto significa que aproximadamente 1.5 millones de jóvenes viven por debajo del umbral de pobreza o están en riesgo de caer en él. Trabajos estacionales, mal pagados, dificultades para acceder a una vivienda digna, el precio de los alimentos. Los jóvenes son especialmente sensibles a esta realidad.

Axel tiene 22 años y llegó de Francia hace tres años. Vive en Salamanca y adonde fue a parar para concluir sus estudios de Filología Hispánica. Sobrevive con lo que le queda de la beca Erasmus y con una prestación que recibe por su discapacidad visual. Reconoce que en su formación disciplina no hay prácticas y eso es un obstáculo para acceder el mercado laboral. No trabaja y eso que lo ha intentado. Alguna colaboración como voluntario, pero ninguna oportunidad como traductor o para dar clases particulares en academias.

“Quiero actuar. Quiero hacer algo. No es que sea una vergüenza ser pobre" Axel Un joven de 22 años en riesgo de pobreza

Aunque sabe que es una persona en riesgo de pobreza, dice que no hay nada de lo que avergonzarse, pero tiene claro que quiere salir de ahí y quiere una oportunidad. “Quiero actuar. Quiero hacer algo. No es que sea una vergüenza ser pobre, me da igual, pero me parece que a todos los que estamos aquí nos gustaría hacer algo para escapar de ese riesgo de pobreza”, ha razonado.

Un sueldo digno

Si bien el Salario Mínimo Interprofesional se ha establecido en 1.184 euros mensuales en 14 pagas, hay quienes consideran que esta cantidad queda muy por debajo de lo necesario para pertenecer a la clase media y disfrutar de una vida digna. El Instituto Nacional de Estadística (INE) calculó en 2022 que la renta media anual en España era de 18.316 euros. A partir de esta cifra, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) establece que para formar parte de la clase media hay que tener unos ingresos de entre el 75% y el 200% de esa renta. Esto se traduce en unos ingresos anuales de entre 13.737 y 36.632 euros, lo que implica cobrar entre 981 y 2.616 euros al mes distribuidos en 14 pagas.

Para Axel, un sueldo digno es aquel que te permite acceder a una vivienda, asumir los gastos cotidianos, pero también ahorrar algo para poder vivir. “Sería un suelo que te permite pagar todo y dejarte unos euros para la diversión”, comenta. “Pagas alquiler, comida, todos tus necesidades, está bien, pero también nos hace falta un poco de vida, ¿no?”, concluye.

Encuentro de jóvenes en Valladolid

Unos 60 jóvenes en riesgo de pobreza, como Axel, participan desde hoy miércoles en Valladolid en un encuentro para abordar la crisis de la vivienda.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) organiza hasta el próximo viernes el Encuentro Estatal de Activismo Juvenil, que abordará la crisis por una vivienda digna.

En colaboración con EAPN Castilla y León, el encuentro servirá para ahondar en la la crisis actual de los precios de la vivienda en España, un “factor de empobrecimiento para el conjunto de la población, pero especialmente grave en el caso de la juventud”.

El viernes 4 de julio se incluirá un espacio de diálogo con representantes institucionales, que podrán recoger las propuestas y demandas trabajadas por los jóvenes participantes.

Con estas jornadas, EAPN busca generar un espacio de encuentro en el que para debatir y hacer oír la voz ante las instituciones públicas, a la vez que formular posiciones, propuestas y recomendaciones en torno a políticas que garanticen una vivienda “digna y asequible”.

El jueves 3 de julio a las 16:30 se realizará el Acto Simbólico 'Un sueño como una casa', frente al buzón de correos del Palacio de Correos y Telégrafos de Valladolid, en la plaza de la Rinconada. En concreto, los jóvenes participantes enviarán postales al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y al Ministerio de Juventud e Infancia explicando los problemas que atraviesan para acceder a una vivienda y a un proyecto de vida, así como propuestas para que el derecho a la vivienda sea una realidad en nuestro país.