La ausencia de lluvia y nieve preocupa a los regantes: "Este 2023 la sequía viene todavía peor"

Semana a semana la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) revisa la situación de la campaña de riego en las explotaciones dependientes de sus embalses, que se encuentran al 69,3 por ciento de su capacidad. Es decir, casi 20 puntos por encima de la media española.

En su última reunión, la Junta de Gobierno de la CHD ratificó la adopción de medidas en los regadíos ubicados en el sistema Pisuerga-Bajo Duero, donde se ha establecido un consumo máximo de 3.500 metros cúbicos de agua por hectárea. En el sistema Torío-Bernesga se han establecido turnos. Es decir, los dueños de las explotaciones ubicadas en una de las márgenes del río pueden regar unos días; y el resto, otros.

Así esperan capear una sequía que, advierten, viene “todavía peor” y de manera anticipada este 2023, según confirman a COPE desde la Comunidad de Regantes Matueca de Torío, en la provincia de León, que integran unas 150 personas. En su mayoría, pequeños propietarios que suman 1.400 hectáreas. Más del 90 por ciento, de pastos. Jesús Castro es el secretario de esta Comunidad, integrada en el Consejo de la Cuenca del Río Torío.

Tradicionalmente, por San Juan llevan a cabo un primer corte de la hierba. Ese es un momento “crítico”, apunta Castro. Más aún, este año que no ven asegurado un segundo riego. "Para el primer riego no creo que haya problema", vaticina. "Pero en julio", lamenta, "no sé cómo estará la cosa".

Ni lluvia ni nieve

"Lo mejor que podría pasar es que lloviera", reconocen desde la Comunidad de Regantes Matueca de Torío. Sin embargo, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología apuntan a un mes de abril, el de 2023, más seco desde que existen registros.

Jesús Castro ha comprobado el medidor del río del que bebe su Comunidad de Regantes. A su paso por Matallana de Torío marca "unos 1.600 litros por segundo". "Aún hay margen", sostiene, pese a ser una cifra "mucho más baja de lo normal".

Eso sí, reconoce su preocupación si no llueve en la zona. Especialmente, esta campaña en la que tampoco hay nieve que mantenga en los niveles deseables el caudal de aquí a tres meses. El caudal del río Torio "depende mucho de la nieve y los deshielos", puntualiza Castro. "En abril", añade, "estamos como en junio". "Hay la misma nieve", sentencia. "Si no llueve de manera contundente", vaticina, "la cosa va a estar complicada".