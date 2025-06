Así te afectará el corte de la calle Gamazo si circulas en coche o transporte público por el centro de Valladolid

Aquavall acometerá desde el próximo lunes 9 de junio la primera fase de la renovación de la red de abastecimiento y saneamiento de la calle Gamazo. La actuación se ejecutará en tres fases, con un presupuesto total de 400.000 euros. La primera de ellas se prolongará hasta el 16 de julio.

Debido a los trabajos que se realizarán, se verá afectado el tráfico rodado, dejando sin efecto los accesos a las calles Gamazo, Muro y Estación desde la Plaza de Colón.

AUVASA ha diseñado un plan de transporte público alternativo para continuar ofreciendo a los usuarios un servicio de calidad, puesto que las obras tendrán incidencia directa en el recorrido de 13 líneas ordinarias de autobús, 5 paradas y las líneas lanzadera procedentes de los barrios (Covaresa, Delicias y Parquesol).

Incidencias en el tráfico rodado

Se invertirá el sentido de la Acera Recoletos en el tramo comprendido entre la Plaza de Colón (desde el carril de salida de Acera de Recoletos) hasta la calle Colmenares, para permitir el acceso a la calle Gamazo de autobuses públicos, taxis, carga y descarga, residentes y vehículos de emergencia. El resto de vehículos podrán utilizar un circuito alternativo habilitado al efecto desde la calle Recondo, con un nuevo carril que permitirá el giro a la izquierda por la calle Estación hacia la calle García Valladolid.

Plan alternativo de transporte público

La afección a las líneas de transporte público es la siguiente

Paradas suprimidas durante esta fase:

• C/ Gamazo 17 esq. Bailén (Nº 686), líneas 2, 7, 9, 18, 19, P13, M1, B1.

• C/ Estación del Norte RENFE (Nº 1163), líneas 2, 9, P13, M1, LC, LD, LP, B1, F2.

• C/ Acera de Recoletos fte. 2 esq. Pza. Zorrilla (Nº 1156), líneas 2, 9, P2, B1.

• C/ General Ruiz 4 (Nº 1399), línea F2.

• C/ Recondo 2, parada provisional línea LD.

Recorrido alternativo y paradas provisionales

El recorrido alternativo supondrá el desvío de las líneas desde Puente Colgante 3 fte. Estación de Autobuses, hacia la izquierda por el lateral del viaducto Arco de Ladrillo, continuando por Pº Arco de Ladrillo, Pº de Filipinos, Pza. Colón (por el carril contrario de salida de C/ Acera de Recoletos), izquierda C/ Acera de Recoletos, derecha C/ Colmenares, izquierda Gamazo y recorridos habituales.

Esto también implicará, cambiar el recorrido de las líneas 2 (sentido Covaresa), 9 (sentido Parquesol), P2 (sentido Polígono Argales) y B1 (sentido Covaresa) suprimiendo la parada de C/ Acera de Recoletos fte. 2 esq. Pza. Zorrilla y trasladando los viajeros provisionalmente a la parada de Pza. Zorrilla 3 esq. Santiago, y continuar desde Miguel Íscar, Pza. Zorrilla, Pº Zorrilla, Pº de Filipinos, Pza. Colón, C/ Estación del Norte y recorridos habituales.

También será necesario cambiar el recorrido de la línea LD motivado por la ineficiencia que sería circular por Arco de Ladrillo y hacer un cambio de sentido debajo del mismo, por lo que los viajeros con destino a la Estación de Autobuses deben bajarse, o bien, en Pº Arco Ladrillo 31 esq. Pº Farnesio y cruzar el túnel peatonal andando, o bien, bajarse en la parada de Pº Arco Ladrillo 3 esq. Aragón.

Se establecerán dos paradas provisionales:

• En C/ Acera de Recoletos 21 (hotel), como alternativa a la parada de C/ Estación del Norte RENFE a una distancia de 300m. aproximadamente de la estación de ferrocarril

• En C/ Colmenares esq. Gamazo en sustitución de la parada de C/ Gamazo 17 esq. Bailén.

Abastecimiento y saneamiento

La primera fase de la obra de renovación de la red de abastecimiento y saneamiento que la entidad pública municipal encargada de la gestión del ciclo integral del agua de Valladolid acometerá en la calle Gamazo, con un presupuesto total, aproximado, de 400.000 euros, comienza el próximo lunes 9 de junio y se prolongará hasta el 16 de julio.

Serán tres fases y la actuación consistirá en renovar desde el cruce con la calle Colmenares de 280 metros de la tubería de saneamiento de gres de 230 mm de diámetro obsoleta, insuficiente y en mal estado, que será sustituida por una nueva de 630 mm de PVC compacto en el entronque con el colector general del Paseo de Filipinos y de 500 mm y del mismo material en el resto de la calle.

En cuanto al abastecimiento, se sustituirán 195 metros de la antigua tubería de fundición gris de 250 mm y se conectará con la tubería ya renovada en la actuación anterior, que se sitúa, aproximadamente, frente a la calle de Bailen.