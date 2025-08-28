Así afectarán las obras de la red de calor en el barrio de Parquesol (Valladolid) a partir de este jueves

Si vas a circular por el barrio vallisoletano de Parquesol desde este jueves 28 de agosto y durante aproximadamente tres semanas tienes que saber que podrían afectarte las obras de la Red de Calor. Será en la intersección entre las calles Ciudad de la Habana y José Garrote Tébar.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado, las obras afectarán a la a esa intersección y ocuparán un espacio aproximado de 400 metros cuadrados.

¿Cuáles son las alternativas?

Se ocuparán los dos carriles de subida y uno de bajada de la calle Ciudad de la Habana, así como un carril en la calle José Garrote Tébar. El tráfico de subida por la calle Ciudad de la Habana se desviará por un carril a través de la calle José Garrote Tébar.

El tráfico de bajada por la calle Ciudad de la Habana se desviará de la siguiente manera: el carril de la derecha será de giro obligatorio hacia la calle Manuel Azaña. Por otro lado, el carril izquierdo continuará siendo de bajada.

Para el tráfico que llega a la intersección desde la calle José Garrote Tébar será obligatorio el giro a la derecha a través de un único carril.

Para el tráfico que llega a la intersección desde la calle Manuel Azaña no se podrá seguir de frente y solo se permitirán el giro a la derecha desde el carril derecho y el giro a la izquierda desde el carril izquierdo.

Cortes de tráfico en la VA-20

El barrio de Parquesol no será el único donde este jueves se vea afectado por cortes al tráfico. La Policía Municipal de Valladolid ha explicado en su perfil de la red social X que a partir de las 12:00 horas se abrirá al tráfico la VA-20 entre Villabáñez y la carretera de Renedo.

Y a partir de las 15:30 horas se procederá al corte del tramo entre el camino del Cementerio y la glorieta de Bibendum, manteniéndose cortada la VA-20 desde la carretera de Renedo.