Alba, vecina del edificio destruido por la explosión de gas, en COPE: "Mi casa está totalmente calcinada"

Los servicios de Emergencias y Limpieza del Ayuntamiento de Valladolid se afanan esta mañana por apuntalar y recoger todos los escombros esparcidos por la zona tras la tremenda explosión ocurrida a las 23.00 horas del martes en un edificio de la calle Goya, causada por una fuga de gas, y que ha quedado completamente destrozado.

En la explosión fallecía una mujer cuyo cadáver era localizado entre los escombros y otras 15 personas resultaban heridas. Su evolución es favorable, algunos aún permanecen hospitalizados. Los bomberos confirman a COPE que la mujer fallecida residía en el piso más afectado.

Alba es una de las vecinas del edificio siniestrado que resultaba ilesa al estar cenando fuera de casa. Esta mañana se ha acercado a ver cómo está la que era su casa:

"Me llamaron por teléfono para decirme que el edificio estaba en llamas, vine corriendo y me he encontrado con mi casa completamente calcinada", cuenta en los micrófonos de COPE.

"Me iba a ir a la cama y estaba revisando las ventanas de la casa cuando de repente se escuchó una explosión, porque se notaba desde el principo que era una explosión. Vibraban las ventanas. Ha sido increible. Muy fuerte", nos cuenta una vecina del barrio La Farola.

"En casa estábamos cuando se escuchó la explosión. Ha retumbado y todo", comenta a COPE otro de los vecinos de la zona.

Los heridos, entre 22 y 89 años

Los diez heridos trasladados a hospitales para recibir asistencia tras la explosión son siete mujeres y tres hombres con edades comprendidas entre 22 y 89 años, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Personados los servicios de emergencia en el lugar, fueron desalojadas once personas del inmueble y se gestionó un lugar donde quedarse para cuatro de ellas.

En un primer momento, los servicios sanitarios trasladaron a diez personas en ambulancias de soporte vital básico, seis de ellas al hospital Clínico de Valladolid y las cuatro restantes al Hospital Río Hortega. Además, otras cuatro recibieron asistencia y fueron dadas de alta en el lugar.









