Una plaga de jabalíes en Valladolid provoca pérdidas del 40 por ciento en los cultivos

Raquel Gago es agricultora. Lleva once años trabajando en el campo y observa con preocupación cómo aumenta la población de jabalíes. Recuerda además cómo su padre, también agricultor de profesión, ya sufría los destrozos de estos animales que llegan a causar hasta un 40 por ciento de los daños en las parcelas. Especialmente grave es la situación en San Román de Hornija donde estos animales son una auténtica plaga que desde hace 11 años no se puede detener. Gago nos ha explicado que la presencia de este animal que no tiene depredador ha aumentado en los últimos tiempos.





ASAJA Valladolid ha pedido permisos para poder cazar jabalíes todo el año. La OPA solicita a la Junta de Castilla y León que conceda permisos para poder cazar jabalíes durante todo el año. Los permisos temporales que se dan cada tres meses, no son efectivos.La situación es especialmente grave en San Román de Hornija por su situación geográfica.





Estos animales arrasan con todo, alfalfa, patata, maíz o guisantes desde la nascencia hasta la recolección. Los daños en los diferentes cultivos oscilan entre el 30 y 40% de pérdidas con casos especialmente graves en la patata y el maíz donde los gastos por hectárea se disparan en más de 4.000 euros por hectárea.