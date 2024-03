Una pareja va a un restaurante de Valladolid y el dueño alucina con lo que se llevan: "Tenemos sus caretos"

En España nos gustan los bares. Seamos sinceros, somos un país de bares. No nos importa que sea con amigos, con familia, con nuestra pareja... nos gusta ir, lo disfrutamos y es donde pasamos parte de nuestro tiempo de ocio. Para muchos, es el lugar donde nos sentimos reconfortados y hay quienes tienen sus sitios favoritos marcados con papel y boli, como si se sintieran en casa.

Y esto es, posiblemente, porque pasamos buenos momentos en ellos y por ello tratamos de convertir este ratito en una bonita experiencia. Aunque, siendo sinceros, también sabemos lo que hay tras la barra y las condiciones bajo las que trabajan muchos camareros y profesionales de la hostelería. Ya no solo hablamos de sueldos bajos, sino de muchas horas de trabajo que no están ni cerca de estar recompensadas al completo o incluso de las situaciones a las que deben enfrentarse cada día, entre ellas, los robos.

Y no hablamos de grandes robos, que supongan una enorme pérdida, sino de pequeños hurtos que el servicio de un restaurante considera una falta de educación. Si a esto, le sumamos el cansancio y el estrés al que se ven sometidos, lo más posible es que acaben estallando, y esto es lo que ha ocurrido con esta taberna de Valladolid.





Una pareja va a un restaurante de Valladolid y el dueño no da crédito a lo que se llevan del baño



La cuenta de X @soycamarero está dedicada especialmente a denunciar el trato que reciben muchos trabajadores del sector, así como las situaciones que deben vivir cada día. En este caso hablamos de la Taberna Obregón, en Valladolid, donde el dueño optó por colgar un comunicado contra dos clientes. "¿Qué os parece este comunicado?", pregunta el propietario de la cuenta a sus seguidores. A continuación adjunta una imagen con un comunicado de este bar.

"La pareja de pringados, ella y él, que nos han robado el papel del WC y el jabón de 0,90 euros del Mercadona del baño, que sepan que les tenemos controlados sus caretos (nunca mejor dicho) por las cámaras de seguridad", estallaron en esta nota. No obstante, continúa: "Si vuelven por aquí, se les aplicará el mismo método correctivo que aplican en el "talego" a los que roban el papel de WC a otro preso, si no lo conocen pregunten a algún familiar y pasen a vernos, que les haremos una "demo" gratuita".

Finalmente, concluye enviado "un cordial saludo de todo el equipo".

Aplausos y críticas a partes iguales en redes sociales

Una queja pública que ha sido aplaudida y criticada a partes iguales por los usuarios de las redes sociales. "Si hay algo más cutre que robar jabón y papel higiénico, es poner un cartel así por jabón y papel higiénico", reprocha un seguidor de esta cuenta.

No obstante, hay quienes han defendido abiertamente la decisión del dueño: "Los que critican este cartel no han trabajado en hostelería y seguramente son de los que entran cuando la persiana está a menos de 50 cm del suelo", reprocha uno.





"A mí me parece estupendo, sobran las faltas de respeto, pero el fondo del mensaje, de 10", agrega otro, quien defiende el mensaje pero no las formas de hacerlo.

"Ya la gente está harta de dar con gente que no tiene educación. Y como aprenden a las buenas, pues van a las malas. Me parece bien", escribe otro seguidor. También ha habido quienes no han podido esconder la curiosidad por una de las premisas que el dueño recoge en el comunicado: "Pero, ¿alguien sabe qué le hacen a los presos cuando roban papel higiénico de un compañero?", se pregunta.