La mascarilla en el recreo seguirá siendo obligatoria en Castilla y León a la espera del nuevo protocolo

La eliminación de la mascarilla en exteriores desde hoy ha abierto de nuevo una polémica sobre el uso o no en los patios de los colegios. Por la propia naturaleza del espacio, a pesar de ser al aire libre no se garantiza la distancia mínima de seguridad de metro y medio. Los colegios se están curando en salud y hoy los niños han vuelto a salir al recreo con ellas puestas. Domingo Cano es el director del Colegio Jesús y María explica en el Mediodía de COPE Valladolid que no se cunple con el requisito de distancia de seguridad “y mientras no haya un procotolo que nos proteja del posible contagio, mantenemos la normativa actual”.

A falta de una aclaración de la normativa, los colegios optan por la prudencia en un momento en el que los contagios disminuyen en la calle, pero se mantienen en las aulas. “El protocolo no puede ir separado de otros protoclos en el aula, deben ser coherentes unas medidas con las otras y en el colegio tenemos más contagios que en otras fases de la pandemia”, ha argumentado.

La Junta de Castilla y León espera una aclaración del Gobierno para decidir sobre retirada de las mascarillas en los patios de los colegios. Los últimos cambios normativos publicados en el BOE no hacen ninguna referencia a su supresión, como ha apuntado la consejera de educación, Rocío Lucas, quien ha señalado que hay velar por la seguridad en los colegios. “Cuando nos conteste el Ministerio que ese protocolo está modificado”, ha comentado. Lucas entiende que el ámbito educativo debe estar “protegido y amparado” porque “estamos hablando de la seguridad de los niños y de los profesores”.

Así, corresponde al Ministerio de Educación modificar el protocolo, así que mientras llega, en los patios de los colegios de Castilla y León la mascarilla seguirá siendo obligatoria.