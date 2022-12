Luis Jaramillo invita a recuperar el verdadero sentido de la Navidad: el nacimiento de Dios

A las puertas de la celebración de la Navidad, fiesta ligada al nacimiento de Cristo, el Director de la Cadena COPE en Castilla y León, Luis Jaramillo, ha invitado a recuperar el verdadero sentido de estas fiestas durante el pregón pronunciado ante el Belén monumental de la Iglesia de Nuestra Señora de San Lorenzo en Valladolid.“No deberíamos los creyentes perder esa perspectiva. La Navidad solo es cristiana porque es Natividad. Si no esperamos la llegada del Redentor, no podemos hablar de Navidad con mayúscula. Será un tiempo de llamada al corazón y de encuentro de amigos, pero sin Nacimiento no hay Navidad”, ha argumentado.

Jaramillo ha reflexionado sobre este tiempo de espera, cuando se alcanza el cuarto domingo de Adviento, sin embargo no considera que debamos “encarcelarnos en la tradición”, sino que hace falta una “evolución pausada” donde se combine “la nueva comunicación, los nuevos hábitos de vida, con el significado y el espíritu que deben impregnar estas fechas”.

Recupera, por el valor que entraña, las palabras del maestro de la radio, el Padre José Luis Gago quien reflexionaba durante este tiempo sobre el verdadero sentido que deberíamos encontrar en estos días: “Pues hacemos alegrías cuando nace uno de nos, ¿qué hacer cuando nace Dios?” Una pregunta que hoy recupera Luis Jaramillo para sustentar lo que debe ser el “verdadero espíritu y el alma de la Navidad”.

Una llamada a descurbrir el sentido de la Navidad, pero que no sólo ha dirigido a los fieles. “Si somos creyentes lo esperamos, pero si no lo somos, el mensaje del Niño Dios vale por la humildad, por la solidaridad, por la generosidad”, valores que considera son necesarios “para conseguir un mundo mejor”.

No ha olvidado en su alocución a quienes peor lo están pasando ante la ausencia de la paz, en referencia a los conflictos bélicos abiertos, como la guerra de Rusia contra Ucrania. “Ojalá esta Navidad haga llegar la razón a quien no la tiene, la responsabilidad a quien no la ejerce, la humanidad a quien ha demostrado desconocerla y la normalidad de la vida a quienes, si llega, tardarán mucho tiempo en recuperarla”.

El Belén, una hoja de ruta para los creyentes

Un pregón reflexivo y profundo ante el Belén monumental que, en la Iglesia de Nuestra Señora de San Lorenzo, firma la familia Trebolle. “Una hermosa tradición”, ha señalado, “una hoja de ruta para los creyentes”. “El mensaje de la humildad, de la solidaridad que nos enseñó aquel Niño, el mensaje de la lucha y el sufrimiento de sus padres, la lección de la unidad de la familia, es un mensaje plenamente vigente y que no debemos perder, porque nada hay más importante que ser consciente de que necesitamos y nos necesitan”, ha indicado. Una llamada a abandonar el individualismo y a reivindicar el papel de la familia que, a su juicio, “debe ser protegida y amparada, porque es una célula fundamental en nuestra sociedad”.

Belén monumental de la Familia Trebolle

Valladolid es una ciudad de una gran tradición belenista. Uno de los montajes más esperados en estas fechas sin duda es el Belén monumental que custodia la Familia Trebolle y que cada año concita la atención de miles de visitantes.

Este belén cuenta con más de 140 figuras, muchas de ellas napolitanas, más del 20 por ciento en movimiento, que se encuentran repartidas en 14 metros de largo por dos de profundidad. La singularidad de este Belén es que respeta de forma escrupulosa el nacimiento del niño Jesús.

Un Belén monumental que puede visitarse en la Iglesia de Nuestra Señora de San Lorenzo de Valladolidhasta el próximo 6 de diciembre. Los horarios de apertura, que incluyen los días festivos, serán entre las 12:00 y las 14:00 horas y, en horario de tarde, desde las 18:00 horas hasta las 21:00.