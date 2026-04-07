UPA Soria denuncia que el mercado devora las ayudas anticrisis del Gobierno

Dos semanas después de la entrada en vigor del paquete de medidas anticrisis del Gobierno para mitigar el impacto de la guerra en Irán, el campo soriano muestra su escepticismo. El secretario de UPA Soria, Raúl Ramírez, ha valorado la situación del sector primario y ha advertido de que, lejos de suponer un alivio real, el propio mercado neutralizará el efecto de las ayudas. "El mercado tiene unas ganas de devorar impresionantes", ha lamentado Ramírez.

Según las estimaciones del Gobierno, el ahorro por cada depósito lleno es de unos 20 euros. Sin embargo, para Ramírez, esta cifra es solo un parche ante la escalada de precios. Ha denunciado que "se está manteniendo la especulación en los surtidores", de manera que gran parte de la rebaja fiscal se la quedarán los distribuidores. "Se va a comer el 90 por 100 de las ayudas", ha sentenciado, a la vez que ha afirmado que se está "manteniendo artificialmente el sector primario, y esto no es bueno".

Estamos manteniendo artificialmente el sector primario, y esto no es bueno" Raúl Ramírez Secretario de UPA Soria

La campaña en el aire

Otro de los grandes problemas para el sector es el de los insumos y fertilizantes. Aunque el secretario de UPA Soria entiende que "está garantizado el suministro de fertilizantes para esta campaña", critica cómo se han diseñado las ayudas. El problema, explica, es que cubrirán las facturas posteriores al 27 de febrero, por lo que "los que han hecho la compra con anterioridad se van a quedar fuera".

Subida gasóleo

Raúl Ramírez también se ha mostrado muy crítico con las previsiones de cosecha de la Junta de Castilla y León. Ha calificado de "doloroso" que el gobierno autonómico, a través del Itacyl, anuncie "casi una cosecha récord en Soria" cuando "hay cereales que todavía están empezando a nacer". En este sentido, ha recordado que provincias como Salamanca o Zamora ya ponen en duda sus resultados finales. "Estamos en abril, que es que no estamos en julio", ha apostillado.

El futuro del sector

Este contexto de incertidumbre generalizada, según Ramírez, pone en peligro el relevo generacional. "Esto no es incentivo para mantener la actividad agrícola, esto es otro poquito de cerrar el grifo para que la gente quiera estar en el campo", ha manifestado. Además, ha calificado las nuevas incorporaciones de personas ajenas al sector como "utópicas o residuales".

Preguntado por las medidas que echa en falta, el secretario de UPA Soria ha sido claro: "que no se siga especulando con los alimentos". También ha criticado los acuerdos internacionales con Mercosur, Australia o la India. "Estamos vendiendo el producto de nuestros hijos, cuando realmente no sabemos lo que vamos a comer mañana", ha concluido.

Finalmente, Raúl Ramírez ha hecho un llamamiento a los agricultores para que soliciten las ayudas y los préstamos con bonificación de intereses cuanto antes. "Invitamos desde aquí a que desde el día 1 de abril, que se podía hacer la solicitud, se haga inmediatamente con el fin de no ser los últimos a la hora de pedir, porque el dinero es justo y entendemos que también va a ser escaso", ha finalizado.