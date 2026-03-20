El alza del gasoil asfixia al transporte soriano y amenaza su continuidad

El sector del transporte en Soria se encuentra en una situación crítica debido a la subida desmedida del precio del gasóleo. Así lo ha manifestado la vicepresidenta de la Agrupación de Transportistas de Soria (Agrutranso), Inmaculada Ramos, quien advierte que el impacto es “muy directo y muy crítico”, hasta el punto de amenazar la supervivencia de muchas empresas de la provincia.

Está poniendo en peligro la viabilidad de muchas empresas" Inmaculada Ramos Vicepresidenta primera de Agrutranso

El gasóleo representa aproximadamente un 40% de los costes totales para una empresa de transporte, lo que hace que la situación actual sea inasumible. Según Ramos, el sector ya ha soportado un incremento de alrededor de un 32% en el coste del carburante, con picos que han superado los 27 céntimos por litro. “Está poniendo en peligro la viabilidad de muchas empresas”, asegura.

Un sector al límite

La preocupación entre los transportistas es máxima, y muchos se están planteando la continuidad de su actividad. Inmaculada Ramos habla de “un replanteamiento de continuidad” y de “un paso atrás” en el sector si el Gobierno no implementa acciones de apoyo. Esta incertidumbre se debe a que, por ahora, las tarifas de los servicios no se están actualizando para reflejar la subida del combustible.

La consecuencia directa es que ya “se están ralentizando un poco los servicios”. Los profesionales del volante deben afrontar no solo el coste del gasoil, sino también el pago de salarios, seguros y las letras de los vehículos, entre otros gastos fijos. “Esto es inasumible con los precios que actualmente tenemos”, sentencia Ramos.

El gasóleo representa el 40 por ciento de los costes totales de los transportistas

Medidas urgentes sobre la mesa

Desde Agrutranso, integrados en el Comité Nacional de Transporte, ya se han mantenido hasta tres reuniones con representantes del Gobierno, como el ministro de economía, Carlos Puerto, y la directora de transportes, María Elena Tance. Sobre la mesa se han puesto varias solicitudes de carácter inmediato para paliar la crisis que vive el sector.

En concreto, se ha solicitado una bonificación mínima de 25 céntimos por litro con carácter retroactivo desde el 3 de marzo, aplicable a gasóleo, gasolina, gas y AdBlue. También se han pedido ayudas directas de “mínimo 1.500 euros por tractora o rígido y 750 euros por furgoneta”.

Negociación con clientes y futuro incierto

Otra de las medidas exigidas es una revisión del peso del combustible en los costes de explotación para aplicarlo en las fórmulas de actualización de precios. Mientras tanto, la única vía que queda es “negociar con clientes la revisión del precio del transporte”. Ramos confirma que esta situación ya ha provocado que los pedidos “estén un poco ahí quedando un poco rezagados”.

A largo plazo, el panorama es igualmente sombrío. La vicepresidenta de Agrutranso advierte que esta crisis “va a paralizar y a retrasar las inversiones en flotas y, sobre todo, en tecnología”. Según concluye, la reducción de los márgenes abocará a muchas empresas a “una curva de rentabilidad que es insostenible”.