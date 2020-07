Soria mantiene activos 86 casos pero controla la pandemia gracias al exhaustivo rastreo

Soria suma hoy cinco nuevos casos positivos confirmados por PCR, ninguno respecto al día anterior y mantiene 86 casos activos en la provincia. La gerencia de asistencia sanitaria asegura que la situación está controlada fruto del intenso trabajo de rastreo de contactos que se está llevando a cabo y que permite tener a día de hoy controlada la pandemia. El gerente de asistencia sanitaria, Enrique Delgado, ha subrayado que el hospital cuenta ahora mismo con dos pacientes covid en planta y uno en UCI cuyo pcr es ya negativo pero permanecen ingresados por otras patologías.

Soria cuenta con 40 rastreadores que están realizando una amplia búsqueda diaria cuyo objetivo último es frenar los contagios. Desde el 11 de mayo se han detectado 264 positivos y se ha rastreado a un millar de personas. Elena del Vado es la jefa del servicio territorial de sanidad ha explicado que se está haciendo una tarea exhaustiva "para evitar que se propague la infección y que haya nuevos contagios" aún a riesgo de que en ocasiones se produzca algún confinamiento que luego debe levantarse porque no era necesario.

El perfil de los nuevos contagios es diverso, hay jóvenes pero también de otras franjas de edad, y la mayor parte son asintomáticos o presentan una sintomatología leve.

Desde la gerencia advierten que no se puede bajar la guardia, hay que cumplir las normas y seguir una vigilancia intensiva para no volver a la situación de colapso que se vivió en marzo. Delgado asegura que "o hacemos esto o volveremos al hospital y eso nos da pánico y miedo y no nos lo podemos permitir, ni el sistema sanitario, ni los profesionales, ni los ciudadanos, ni tampoco la economía puede aguantar otra oleada como la de marzo".

El gerente ha destacado no obstante que el colapso sanitario se produjo en Soria como ocurrió en otros muchos hospitales de todo el país y que ahora mismo se está mucho más preparado ante lo que pudiera venir.

La plantilla habitual del hospital se ha reforzado y las contrataciones del covid se mantienen ante lo que pudiera ocurrir.

La jefa del servicio territorial de sanidad ha confirmado además que se adelantará este año la campaña de vacunación de la gripe y se hará un llamamiento a la población para que acuda a vacunarse con el fin de evitar la coincidencia de la gripe con una posible nueva oleada del coronavirus en otoño.

La gerencia se prepara además con nuevas inversiones en el ámbito sanitario que suman 1,3 millones de euros y que afectarán tanto a atención primaria como hospitalaria.

Los centros de salud de Soria Norte y Soria rural, Almazán, Agreda, Olvega, El Burgo y San Leonardo adaptarán sus espacios para estar mejor preparados y además comienzan las obras de ampliación de la UCI para dotarla de cuatro nuevos puestos sumando un total de 14. Además se ha licitado en 2,4 millones de euros la nueva cocina para el santa bárbara.