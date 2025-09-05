El Otoño Musical Soriano homenajea al autor de Campos de Castilla con el estreno mundial de la obra Cantares de Machado

El Otoño Musical Soriano celebra en Soria su 33 edición entre el 4 y el 26 de septiembre

El festival del Otoño Musical Soriano rinde doble homenaje en su trigésimo tercera edición al poeta Antonio Machado en el 150 aniversario de su nacimiento y al maestro Odón Alonso, alma mater de este certamen que se celebra en Soria y del que se cumple también un centenario de su nacimiento.

El Casino Amistad Numancia, del que fue socio Machado desde 1908 y que sirvió de escenario para numerosas tertulias literarias de la época, es el lugar elegido para el concierto homenaje al autor de Campos de Castilla.

Será en el Salón Gerardo Diego donde se estrene la obra Cantares de Machado compuesta por Jesús Torres a encargo del festival y también el Álbum de Leonor que interpretarán los ganadores del XII Concurso Internacional de Canto “Un futuro dearte” de Medinaceli, poniendo voz y música al recuerdo del poeta sevillano.

Además de interpretar dos de las canciones que integran el Álbum de Leonor, obra de encargo de la segunda edición del festival, a cargo de las segunda y tercera finalistas las sopranos Andrea Carpintero y Rocío Muñoz, el tenor Francisco José Cruz, vencedor del concurso, estrenará la obra Cantares de Machado que Jesús Torres ha escrito para esta edición sobre una selección de once “Proverbios y cantares” del poeta tan querido para los sorianos. El pianista Sergio Kuhlmann acompañará a los tres jóvenes cantantes en un recital que concluirá con una selección de canciones y arias de ópera.

Machado será protagonista también en la vigésima edición del Maratón Musical Soriano que se celebrará el sábado 20 de septiembre y en el que se dará lectura a poemas del autor en diferentes localizaciones de la capital coincidiendo con los conciertos que protagonizan solistas y grupos musicales por toda la ciudad con la intención de llevar la música a la calle.

El Otoño Musical Soriano comenzó este jueves 5 de septiembre con la actuación de la Orquesta Sinfónica de Euskadi Vocalía Taldea, y se prolongará hasta el 26 de septiembre con un total de 18 conciertos en diferentes entornos de la capital.

Esta edición quiere recordar especialmente también a quien fue su creador, el maestro Odón Alonso, en el centenario de su nacimiento. El día 11 de septiembre se le recordará con un concierto protagonizado por la Orquesta Nacional de España repitiendo el programa del primer concierto que dirigió el maestro Alonso al frente de esta formación en Soria en 1995.

También se llevará a cabo una mesa redonda con la participación de Fernando Pérez Ruano, Félix Palomero y José Manuel Aceña.