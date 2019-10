Maroto garantiza un Gobierno "inmediato" si su partido obtiene un solo voto más que el PSOE

El portavoz popular en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado hoy que si su partido logra una mayoría mínima respecto al PSOE, habrá gobierno de inmediato. "Si el PP obtiene un escaño más que el PSOE habrá gobierno sin duda, como fuerza más votada desbloquearemos el país de forma inmediata y en muy poco tiempo porque ya lo hemos así en otros territorios en el ámbito nacional", ha garantizado el líder popular.

Maroto ha arropado hoy a los candidatos populares por Soria al Congreso y al Senado y ha advertido al electorado de centro derecha que la dispersión del voto favorece a Sánchez. El portavoz popular ha pedido a los electores "que no repitamos los errores de los anteriores comicios" y ha señalado que "si hoy hay una mayoría absoluta del psoe en el Senado es gracias a que hubo muchas personas que con la mejor intención del mundo o haciendo caso a quienes decían como había que votar, optaron por la dispersión del voto".

Javier Maroto ha recordado que los resultados de los anteriores comicios demostraron a las claras en el caso de Vox que los votos se perdieron por el camino. El portavoz popular en la Cámara Alta ha subrayado el dato de los 5,9 millones de cruces para Vox que se convirtieron en cero senadores para la formación de Santiago Abascal en el Senado.

Maroto ha apostado por llegar a acuerdos antes y no después del 10 de noviembre.

El dirigente popular se ha referido también a la situación que se vive en Cataluña tras la sentencia del procés y en este sentido ha garantizado mano firme si fuera necesario con un gobierno del PP. Maroto ha asegurado que un gobierno popular no dudará en tomar medidas "sin que le tiemblen las piernas para que impere el orden y no el desorden y la Ley y no el desgobierno" y para ello, ha añadido, "necesitamos una mayoría amplia".

En clave local, no ha querido pronunciarse sobre los cambios en la candidatura soriana con el descarte de Laura Prieto y preguntado por el asunto, ha echado balones fuera.

Javier Maroto tampoco ha valorado la creación de una posible comisión gestora para solucionar la división del PP soriano y ha hablado de "fortaleza y unión" puesto que ha recordado que el partido está ahora "en modo electoral".