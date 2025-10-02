El festival solidario ROCKBIF se celebrará el próximo 10 de octubre en el parque de Fofo

En COPE MURCIA, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruíz recordaba la gran labor realizada por esta asociación en las ultimas décadas.

Actuara el grupo murciano El Sótano del Doctor, que rendirá homenaje a la música española de los 80. La cita contará también con la participación especial de la banda murciana Origo ,cuyo solista es hijo de uno de los miembros de El Sótano del Doctor. Origo es la revelación en la escena indie nacional y nominada a los Premios Odeón

Durante la presentación, la presidenta de esta asociación, Carmen Gil, ha mostrado el agradecimiento de la entidad al Ayuntamiento de Murcia y a la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, por la colaboración estrecha durante años de ambas instituciones con los padres e hijos enfermos de espina bífida .

como ir al concierto

Las entradas, que ya están disponibles para su compra, se pueden adquirir en la web compralaentrada.com. Las personas interesadas podrán obtener más información llamando al teléfono 968 294 708.

Esta asociación nació en 1980 de la mano de un grupo de padres preocupados por el futuro de sus hijos con espina bífida. Desde entonces, se ha consolidado como un referente en la Región de Murcia gracias a una amplia red de servicios y programas que incluyen desde atención temprana, fisioterapia e intervención psicológica hasta proyectos de inclusión social, apoyo a familias, campañas educativas y programas de autonomía para personas con discapacidad.